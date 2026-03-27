北上山姆掃貨注意！產品標籤扁桃仁變杏仁　漏標南瓜籽仁恐致過敏

「山姆超市」是港人北上掃貨熱門之選，惟近年頻繁被曝食品問題。近日，上海消費者潘先生爆料，山姆售賣的「茗茶風味曲奇禮盒」出現配料標籤錯誤，不僅漏標南瓜籽仁，更將「扁桃仁」誤標為「杏仁」，極可能對兒童和過敏體質者產生健康風險。



事後山姆下架產品，但潘先生就認為山姆應公示和召回，讓已購買產品的消費者知情，避免發生意外。



有消費者指，山姆「茗茶風味曲奇禮盒」出現配料標籤錯誤。（海峽都市報）

山姆售賣的「茗茶風味曲奇禮盒」。（淘寶）

牙縫剔出南瓜籽 揭包裝配料圖文不符

《海峽都市報》近日報道，潘先生是山姆長達十年的會員。去年12月底，他先後在山姆超市上海寶山店和紹興越城店購買10盒茗茶風味曲奇禮盒，但食用時發現有果仁卡在牙縫，剔出後發現是南瓜籽仁，惟翻查包裝配料表，卻發現完全沒有標註含南瓜籽成分。另外，他也憑口感發現，產品標示含有「杏仁」，但食用時並沒有杏仁風味。

潘先生考慮到堅果類食品成分多涉及過敏原，可能對個別消費者產生健康風險。今年1月底，他分別向上海市寶山區市場監督管理局和紹興市市場監督管理局投訴。

上海立案調查 紹興確認違規惟不予處罰

隨後，上海寶山區市場監管局現場檢查山姆上海寶山店，核實「茗茶風味曲奇禮盒」的標籤合規性、原料使用情況，並對涉嫌銷售不符合食品安全國家標準的行為立案調查。

而紹興市市場監督管理局調查後，確認該款禮盒存在兩大違規：一是產品標示配料為「杏仁」，實際原料為「扁桃仁」；二是實際添加了南瓜籽仁卻未在配料表標註。儘管確認違規，當局卻以「初次違法、後果輕微並及時改正」為由，決定不予立案處罰。

山姆全線下架產品 惟沒有公示和召回

監管部門介入後，山姆超市便下架該款「茗茶風味曲奇禮盒」。但潘先生就認為，仍有消費者可能在不知情的情況下繼續食用，應當立即召回。他更發表聲明，宣佈自願放棄個人賠償請求，強調若企業支付賠償金，將全數捐予公益機構。

潘先生稱，扁桃仁和南瓜子仁均可能引發過敏反應，或對兒童、過敏體質者及其他堅果過敏人群產生健康風險，強調本次維權核心是保障消費者的知情權與健康安全權。

對於沒有進行公示和召回，山姆方面則表示，後續會讓供貨商復盤，再根據結果分析形勢與會員溝通。