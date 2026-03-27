女教師遭兩車連環撞輾　拖行5.9公里慘死　家屬拒50萬賠償求重判

陝西省安康市發生一宗令人髮指的奪命車禍，一名50歲女教師榮榮（化名）回家途中遭2輛車碰撞與碾壓，而涉事的第二輛車司機不僅未停車救人，更是瘋狂拖行5.9公里，導致受害人慘死。案件3月26日開庭審理，家屬要求法庭重判。目前，該案未做宣判。



50歲女教師榮榮（化名）回家途中遭2輛車碰撞與碾壓，喪心病狂的司機不僅未停車救人，更是瘋狂拖行5.9公里，導致受害人慘死。（網絡圖片）

女教師榮榮被瘋狂拖行5.9公里。（上游新聞）

《上游新聞》報道，事件發生在2024年4月29日晚間，女教師榮榮被一輛車輛撞倒，該車司機隨即下車報警。但不足8秒後，肖某駕駛黑色私家車再次碾壓榮榮並將其卡在車底，直至行經一間小學門口前的減速帶，才被迫停車。

據偵辦單位證據顯示，距離事發第一現場，榮榮已被拖行5.9公里。官方鑒定報告顯示，荣荣被车辆碰撞、碾压后被拖行，致特重型开放性颅脑损伤合并胸部闭合性损伤而死亡。

涉事車輛相關人員在國有企業下屬單位工作。（網絡圖片）

報道指，涉事第二輛車內共有5人，均在陝西交控集團白泉分公司白河路產養護管理中心（國有企業下屬單位）工作，其中駕駛者肖某當時超速和醉酒駕駛，而車主薛某旭在發現有人被困在汽車底盤後，竟對肖某說「不要停、趕緊走」。逃逸途中，薛某旭拔掉行車記錄儀電源線，肖某拔掉行車記錄儀內存卡。隨後薛某旭更安排他人出面「頂包」投案，但因「頂包」者因畏懼而供出真相。

公訴機關認為，薛某旭與駕駛人肖某構成共同犯罪。

陝西女教師遭車拖行5.9公里慘死，家屬要求重判。

庭上百般抵賴 家屬求法庭重判

去年12月25日，肖某被控交通肇事罪開庭審理，檢方明確認定其存在逃逸致人死亡、銷毀證據、策劃頂包等多項加重情節，建議量刑10至12年。目前，該案未做宣判。

今年3月26日，薛某旭一案在在旬陽市人民法院開庭，但他當庭否認所有指控，辯稱自己當時「已經喝醉」，無法阻止肖某開車，更否認曾說過「趕緊走」。對於棄屍離開，他辯稱「因為恐懼」，而非逃避責任。更稱案後已出資50萬人民幣給被害人家屬，爭取諒解。

目前，由於該案庭審爭論焦點較多，法院宣佈休庭，將延期再審。對此，榮榮的妹妹稱姐姐死狀恐怖，絕不接受對方任何賠償和諒解。為了替給姐姐維權，她甚至自學法律，查閱相關同類案件案例。榮榮家人的立場極其堅定，只求法院重判。