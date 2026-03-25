張雪峰猝死｜41歲名師跑步心臟病猝死！頭暈唇發紫7徵兆護心4食物

心臟病｜心源性猝死原因｜張雪峰｜跑步健身竟變奪命符？昨天（24日）下午，內地知名教育博主張雪峰跑步時突感不適，送院後搶求無效，享年41歲，其所屬公司證實死因為心源性猝死。據數據顯示，在中國每年約有54萬人死於該疾病，情況不容忽視。事實上，猝死並非無跡可尋，身體往往會提前發出「求救信號」。若出現以下狀況，務必提高警惕，不要「死頂」。



內地知名教育博主張雪峰跑步時突感不適，送院後搶求無效，享年41歲。（網上圖片）

張雪峰猝死｜2千萬粉名師曾預言自己會猝死

張雪峰是內地著名的考研名師，現任「峰學蔚來」教育諮詢公司創辦人兼CEO，主要工作是教學生「如何選大學、選專業」，打破「信息差」幫助無數普通家庭。2016年憑藉一段「7分鐘全面解讀34所985名校」的影片在網絡爆紅，在抖音有逾2千萬的粉絲。其實，這次意外早有徵兆，早在2023年，張雪峰就曾因過度勞累、胸悶心悸而入院治療，甚至還預言過「如果有一天讓我選一種死法，我最希望的是猝死，在不久的將來。」

張雪峰，在抖音有逾2千萬的粉絲。（抖音截圖）

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張雪峰猝死｜心源性猝死是什麼？

心源性猝死屬心臟病的一種，是指心臟突然停止跳動，導致血液無法輸送到大腦和全身器官。患者通常在症狀出現後1小時內死亡，其發病風險會隨着年齡而增加。雖然是突發事件，但多數人在發作前數天至數小時會出現以下症狀：

心源性猝死徵兆

~胸痛\胸悶

~心悸心慌

~氣喘

~惡心

~頭暈

~冒冷汗

~嘴唇指甲莫名變紫



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張雪峰猝死｜護心4食物 1種降低風險36%

心源性心臟病發時，每延遲1分鐘，存活率下降7%到10%，若沒進行任何急救（CPR或AED），逾10分鐘，患者的存活率幾乎為0，屬於致死率極高的疾病。想要預防，本質上就是一場長期的「心臟保護戰」。

1. 鯖魚 每周1次或以上風險降36%

鯖魚富含奧米加3（Omega-3）脂肪酸，比三文魚要高，就像是心臟的「天然穩壓器」和「血管清道夫」，能降低血液中的油脂，減少血管發炎，讓血管保持彈性、不堵塞。發表在《美國醫學會雜誌》的研究表明，每周吃1次或以上魚類的人，猝死的風險降低了36%。

鯖魚富含奧米加3，比三文魚要高，能減少血管發炎，讓血管保持彈性。（unsplash）

2. 合桃 每周5份以上壽命延長

合桃（核桃）含有高濃度的α-亞麻酸 (ALA)，是堅果中「植物性Omega-3脂肪酸」含量最高的一種，能清潔血管，增加血管彈性。研究表明，與從不吃合桃的人相比，每周食用5份（每份28克）以上合桃的成年人，女性壽命平均延長了1.3年，男性平均延長了1.26年，總死亡率和心血管疾病死亡率的風險亦顯著降低。

核桃含有高濃度的α-亞麻酸 (ALA)，能清潔血管，增加血管彈性。（unsplash）

3. 燕麥 心血管疾病減15%死亡風險

燕麥屬於全穀物，能降低「壞膽固醇」(LDL)，防止血管堵塞。研究指出，與吃最少全穀物的男性（約6克）相比，吃最多全穀物（約53克）的其總死亡風險降低了9%，心血管疾病死亡風險更顯著降低了15%。

燕麥屬於全穀物，能降低「壞膽固醇」(LDL)，防止血管堵塞。（unsplash）

4. 菠菜 避免心臟過度收縮防突發性心律不整

大多數心源性猝死通常是由於心律不整（Arrhythmia）引起的。菠菜富含鎂與葉酸，能阻止過多的鈣進入心肌細胞，避免心臟過度收縮，預防突發性心律不整。

菠菜富含鎂與葉酸，能預防突發性心律不整。（freepik）

參考資料：香港心臟專科中心、搜狗新聞