「你是否在雪山救過一隻狐狸？」AI無厘頭邵氏風格武俠片全國爆紅

「你是否在雪山救過一隻狐狸」？近日雪山救狐短片強勢橫掃各大短影音平台，無厘頭情節令無數網友看了忍不住噴笑。



實際上，這系列影片皆出自於AI，一開始在大陸社群平台上瘋傳，後來一路延燒到台灣，並在網友的大力分享與二創下迅速爆紅。復古的武俠畫風加上超展開的反轉劇情，成功抓住了網友的眼球，甚至衍生出眾多搞笑荒謬版本，瞬間演變成一場全台追更的AI連續劇熱潮。在資訊爆炸的時代裏，為何雪山救狐能成為洗版社群的最強迷因？《網路溫度計DailyView》馬上帶你一探究竟！

「你是否在雪山救過一隻狐狸」？近日雪山救狐短片強勢橫掃各大短影音平台，無厘頭情節令無數網友看了忍不住噴笑。（截取自小紅書）

雪山救狐紅什麼？顛覆劇情預期＋強烈視覺反差出圈

「雪山救狐」系列短片之所以能在網路上掀起病毒級熱潮，主要有兩大重要關鍵。首先，超反轉的荒謬劇情完全顛覆傳統「善有善報」的敘事模式。影片中，主角即便行善助人，卻反遭醬板鴨、雪山、核彈等奇葩角色尋仇。這種近乎瘋狂的劇情邏輯，完全跳脫了觀眾的預判，也激起觀眾的強烈好奇心與笑點；其次，視覺呈現上的強烈反差也是爆紅主因。影片巧妙運用AI技術完美復刻邵氏電影的經典畫風，營造出老派懷舊風格與現代幽默碰撞的獨特效果，不僅讓觀眾忍不住一刷再刷，更引發了大規模的二創與惡搞熱潮，使其迅速成為近期網路上最火的迷因話題。

顛覆善有善報傳統 荒誕神劇情引爆無限二創▼▼▼

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從荒誕尋仇到恩愛生子 各種瘋狂版本追不完

該片原本是講述一位樵夫在雪山救了狐狸並留下食物，如醬板鴨、野雞、兔子等，多年後一名美女上門詢問「你是否在雪山救過一隻狐狸」，樵夫原以為是狐狸前來報恩，沒想到對方卻自稱是被留下的醬板鴨、野雞、兔子等角色前來復仇，一槍擊中樵夫。

更誇張的是，連被遺留的核彈與毫無關聯的雪山也化成人形前來算帳，超荒謬的反轉令不少觀眾啼笑皆非。隨著影片爆紅，雪山救狐版本也越來越天馬行空，不僅加入聖誕老人、麋鹿等突兀角色，甚至還出現男主角與每位尋仇者結親生子。劇情發展至此可說是全然失控，前日網路上更瘋傳一版雪山救狐的幕後花絮，畫面神還原現實中的演員專訪與NG片段，網友紛紛留言調侃：

「用AI證明自己不是AI」

「這年頭AI都得給AI自己背書」

「AI開始不承認自己是AI了」



近一個月聲量2459筆 「醬板鴨、雪山、野雞」登熱門關鍵字

透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，近一個月（2026/2/14～3/15）「雪山救狐」的網路聲量為2459筆。自3月9日起，Threads開始出現大量相關短片，其後不只討論度一度延燒，還延伸出各種不同惡搞版本，3月14日出現最強完結篇版本，單日聲量飆升至719筆，達到近期巔峰。

AI影片《雪山救狐》截圖

另外，網友討論「雪山救狐」時，話題焦點主要集中在報仇角色，熱門關鍵字包括「醬板鴨」、「狐狸」、「核彈」、「聖誕老人」、「大雪山」等，顯示不同版本中的荒誕尋仇者成網友最關注的亮點。網友表示：

「我大概看過30個版本，真心建議不要看，因為一看就只想繼續看還有沒有更扯的版本。」

「現在後續劇情已經整個暴走了，各種天馬行空的物種都出來了」

「看完想吃醬板鴨是正常的嗎」



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