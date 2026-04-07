浙江漁民捕獲2條「巨型」吞拿魚　超200公斤總市值超10萬｜有片

4月3日，浙江寧波奉化的漁民范吉通，在東海漁區成功捕獲兩條重200公斤以上的野生藍鰭吞拿魚。4月6日下午，兩條大魚運抵台州溫嶺，交由當地企業代售，業內預估總市值超10萬元（人民幣，下同）。



單條重超200公斤 漁民：捕魚30年頭一回見

《紅星新聞》報道，4月3日凌晨4時許，浙奉漁22097、22098號雙拖作業船在東海1594海區，成功捕獲兩條單體重量均超200公斤的野生藍鰭吞拿魚。魚身長約2.5米，寬70-80厘米，厚度達40餘厘米。據網民發佈的影片顯示，搬運一條魚需要6至7人。

魚身長約2.5米，寬70-80厘米，厚度達40餘厘米。（紅星新聞）

魚身長約2.5米，寬70-80厘米，厚度達40餘厘米。（紅星新聞）

據船老大范吉通介紹，市面上普通吞拿魚大多重十來斤至幾十斤，超100斤的已屬少見。他激動說道：「我捕魚三十多年，常年在東海作業，還是頭一回見到這麼大的吞拿魚，而且一次就遇上了兩條。」

吞拿魚大腹每斤超500元 兩條總市值預超10萬

4月6日下午，兩條巨型藍鰭吞拿魚順利運抵溫嶺。船老大委託當地一家水產超低溫速凍公司代為儲存和銷售。後續，這兩條魚將經過精細分割處理，通過線上線下方式分批上市銷售。據悉，該類吞拿魚頂級部位（如大腹）的市場零售價每斤已超500元，兩條魚的總市值預計超過10萬元。

溫嶺松門水產超低溫速凍公司經理俞新岳表示，這是他平生第一次見到百逾公斤規格的吞拿魚，充分說明東海海域的漁業資源日益豐富，生物種類也更加多樣。

浙江省海洋水產研究所相關專家表示，藍鰭吞拿魚屬於大洋性洄游魚類，通常成群活動，處於食物鏈頂端。此次超大體量個體在東海出現，實屬近年來罕見，「這不僅印證了東海漁業資源持續恢復，也體現出東海在漁業管控、資源養護上取得實效，海洋生態環境正持續向好。」