2026英超青年盃北京開鑼　中英青訓梯隊首度在華交鋒　港隊出戰

「2026英超青年盃」（2026 Premier League Next Gen Beijing Cup）今日於北京國家奧林匹克體育中心拉開帷幕。這項由英超聯賽與北京市足球運動協會聯合主辦、咪咕視訊協辦的國際青少年足球培訓賽事首度落戶中國，吸引英超與中國足壇共8支優秀青訓梯隊角逐。作為中英足球合作的重要里程碑，賽事旨在為年輕球員提供高水平競技與文化交流平台。



以賽促訓 強化青少年球員對抗體驗

「英超青年盃」是一項面向青少年球員的培養型賽事，強調「以賽促訓」，旨在為年輕球員提供高質量、強對抗的競技體驗。同時，賽事亦透過搭建文化交流與知識共享的平台，助力球員在場內外獲得更全面的學習與成長體驗。

由4月6日起至11日，賽事將進行共16場比賽。三支英超U15梯隊將與五支中國代表隊分為兩組進行單循環角逐，並於最後一個比賽日進行排位賽與決賽的巔峰對決。在比賽日以外，球員們還將參加豐富多彩的文化交流體驗項目，加深彼此間的了解與友誼。

揭幕戰雙方球隊入場合影。

陣容鼎盛 阿仙奴維拉狼隊U15訪華

本次賽事陣容強大，英超方面派出阿仙奴（Arsenal）、阿士東維拉（Aston Villa）及狼隊（Wolverhampton Wanderers）三支U15梯隊；中方則由北京男子足球選拔隊、上海申花青訓聯隊、浙江職業足球會、石家莊功夫足球會，以及中國香港青訓精英選拔隊共同出戰。

為確保賽事競技水平與交流深度，本次賽事採用分組循環賽與排位賽有機結合的賽制形式：八支參賽隊伍透過抽籤分為A、B兩組，率先展開小組內的單循環角逐。最後一個比賽日將集中進行排位賽與決賽，決出全部名次。其中，備受矚目的冠軍爭奪戰將於4月11日晚19:30在國家奧林匹克體育中心開賽，當日還將一併決出季軍等其他名次歸屬。

開幕式陣容鼎盛，前阿仙奴後衛、世界盃冠軍成員兼現任阿仙奴青訓主管默特薩克（Per Mertesacker）應邀出席。英超聯賽中國區董事總經理李嘉銘、賽事形象大使孫繼海、北京市足協專職執委史德武及前國腳楊璞共同為比賽開球。隨後，嘉賓一同觀看了揭幕戰北京選拔隊對陣阿斯頓維拉的激烈對決。

北京市足協主席劉軍表示，「英超青年盃」是北京深化足球領域國際合作的重要舉措，希望藉此讓中國青少年獲得與世界頂級青訓體系同場競技的機會。英超中國區董事總經理李嘉銘則指出，賽事首度落地中國，彰顯了英超助力中國青訓發展的長期承諾。

石家莊功夫足球俱樂部對陣阿仙奴足球俱樂部

英超聯賽中國區董事總經理李嘉銘致開幕詞。

賽場外交流加深了解 登長城遊頤和園

除了競技對抗，主辦方亦安排了豐富的文化交流活動，包括組織球員攀登長城、遊覽頤和園及體驗中國傳統表演，加深彼此了解。同時，英超聯賽亦同步推出「青年盃教練員發展項目」，由英超官方及般尼（Burnley）、車路士（Chelsea）的青訓專家為40名中國基層教練提供定向培訓。

本次「英超青年盃」全部賽事將透過咪咕視頻直播，英超官方社交平台及北京足協視頻號亦會同步轉播部份賽程。近年「英超青年盃」已在印度等多個國家舉辦，為足壇新秀提供展示舞台，今次落地北京，預計將進一步推動中英足球生態體系的共建。