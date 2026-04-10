港人珠海燒味舖驚見｢合成豬｣真身？有頭有尾｢無骨燒豬｣反破傳聞

近日，有港人在Facebook群組發佈燒豬的照片，並配文稱在珠海見到傳說中的合成豬，遭其他網民批無知，還有人補充稱這是內地的燒豬做法。而早前就有港男發現「無骨燒豬」殺進香港燒味舖，被懷疑是合成肉，不過當時樓主就解釋說，「無骨燒豬」是內地製法，燒製前已先將豬隻的胸骨、頭及手腳去除。



港人珠海燒味舖見「無骨燒豬」真身。（Facebook）

港人珠海見「合成豬」真身？評論反駁

該名用戶在「全港店舖執笠結業消息關注組」發佈的照片顯示，燒味舖擺的燒豬「有頭有尾」，色澤金黃。其文稱「合成豬」引發不少議論，有人反駁指：「合成豬重貴過成隻豬。」「內地豬肉超平，吾會合成。」

不過亦有網民表示內地燒豬和香港燒豬味道不同，有人稱：「大陸啲燒豬燒之前，片到啲肉好薄，醃料無香港咁濃味。」也有人表示人各有愛：「你幾時見到香港燒臘店會咁樣放 ，但各人有各人喜歡啦。」

網民評論。（Facebook截圖）

網民評論。（Facebook截圖）

網民評論。（Facebook截圖）

內地「無骨燒豬」製法：保證受熱平均

2025年就有港男發現「無骨燒豬」殺進香港燒味舖，售每斤88元，較內地價錢貴數倍。有吃開傳統有骨燒豬的港人指出，「我見到無骨反而覺得怪怪地」，又擔心是「合成肉」。

不過樓主就解釋說，「無骨燒豬」是內地製法，燒製前已先將豬隻的胸骨、頭及手腳去除，隨後將厚薄不均的部位放在半圓柱形鐵架上，務求燒製時受熱平均。

屯門有燒味舖出售「無骨燒豬」。（Facebook）