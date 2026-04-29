女子稱安徽霸王茶姬疑｢喝出水銀｣並報警　門店否認　市監局調查

近日，安徽宿州，一女子稱在霸王茶姬飲品中喝出水銀，門店回應：不可能有這種東西，正配合警方及市監局調查。



當事人王女士稱已報警，後續將向市監局投訴。門店表示高度重視，一切以調查結果為準。

近日，安徽一女子稱在霸王茶姬飲品中喝出水銀。（示意圖/翻攝自chagee.com.hk）

女子稱在霸王茶姬飲品中喝出水銀：

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在使用水銀體温計（水銀探熱針）時，用力過猛甩體温計碰觸到硬物，或測量期間滑脱掉落均會出現體温計破碎、水銀灑落的情況。這時，我們應該如何處理？

水銀是金屬汞的俗稱，是唯一一種常温下呈液態的金屬。體温計破碎後汞掉落在地上會形成許多大小不等的銀色小球，如果不及時收集處理就會很快揮發到空氣中變成汞蒸氣。

汞蒸氣有很大的毒性，在短時間裏吸入高濃度汞蒸氣（大於1.0mg/m³），就會導致急性汞中毒，表現為頭暈、頭痛、乏力、發熱等。

破碎體温計如何處理？

立即清理散落在地面或者物體表面的汞珠，可用紙片或者薄塑料板將汞珠收集放入塑料或玻璃瓶中，破碎的體温計可一併放入包裝，擰緊瓶蓋，做出「破碎體温計」標識放入有害垃圾。

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人員儘量不要在打碎體温計的房間滯留，開窗通風兩天室內汞蒸氣就能達到安全水平。

破碎體温計釋放汞 是否能夠引起人的急性中毒？

日常使用的一支標準水銀體温計約含有1g的汞，如果破碎後汞全部蒸發，可使一間面積15平方米、3米高的房間空氣汞濃度達到22.2mg/m³。

而我國環境空氣質量標準規定，汞蒸氣濃度的安全限值為50ng/m³，所以破碎體温計灑落的汞一定要認真處理。但也不必驚慌，如果能及時收集散落汞珠，加上一定時間的開窗通風，是不會對人體健康造成影響的。

從既往臨床實踐看，體温計破碎不會引起重度中毒。

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