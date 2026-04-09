男子腹痛就醫　驚現腸道內藏「水銀體温計」　竟是20年前誤吞入肚

近日，浙江温州32歲的王先生，因腹部不適就醫，結果在CT檢查中發現，其十二指腸內竟藏有一根清晰的異物，經追溯病史，這竟然是他20年前、年僅12歲時，不慎誤吞的一根水銀體温計！



這根體温計在患者體內「潛伏」了整整20年，其前端當時已抵近腸壁，存在引發穿孔、大出血等嚴重併發症的潛在風險。由於事發時王先生年僅12歲，因害怕沒有告知家長，而家人也沒有察覺到異常，此事便一直被擱置下來，直到這次腹痛就醫才被發現。

近日，浙江温州32歲的王先生，因腹部不適就醫，結果在CT檢查中發現，其十二指腸內竟藏有一根清晰的異物，經追溯病史，這竟然是他20年前、年僅12歲時,不慎誤吞的一根水銀體温計！（微博@海報新聞）

男子因腹部不適就醫，竟在身體內檢查出一根水銀體温計：

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體温計滯留時間極長、位置較深，且毗鄰關鍵的膽管和胰管，操作空間十分狹窄，稍有不慎就可能導致腸壁損傷。面對這一高風險病例，温州醫科大學附屬第一醫院龍港院區的內鏡中心醫護團隊在相應器械輔助下精準定位，用圈套器套住體温計一端，通過緩慢輕柔的提拉，成功將整根體温計從王先生的十二指腸處取出。

令人稱奇的是，這根「跨越」了20年的體温計，除刻度已消失外，外觀基本完好無損。

其實，異物「闖進」消化道的情況並不少見。據統計，在內地每年因誤吞異物前往醫院就診的患者超過百萬，其中兒童佔比超過60%，老年人約佔25%。

而常見的「高危異物」名單中，魚刺、雞骨、紐扣電池、強力磁鐵、磁力珠等赫然在列，甚至還有棗核、螺絲釘、玉佩、打火機、牙刷、硬幣……

運氣好的患者有可能自行排出，或在消化內鏡下取出，但若是異物的形狀、性質、大小以及卡住的位置不太「友好」，就有可能造成消化道出血、穿孔、感染，甚至帶來致命風險！

在日常生活中，吞嚥功能退化的老年人，和好奇心重的小朋友，是誤吞異物的主要對象，如果不慎誤吞異物該怎麼辦？

異物一旦誤吞到肚子裏，是否能夠自然排出，取決於異物的大小、形狀和質地。不要採取用力嘔吐、喝水、喝醋、吞飯、吞饅頭、吞菜葉等「土辦法」強行嚥下或吐出異物，因為處理不當，異物很可能會越卡越深。

無毒無害、小而圓滑的異物：

例如硬幣、小石子等，如果被誤吞，通常會在一周內通過消化道自然排出。這期間，應注意觀察排便情況，如有便秘、腹痛等異常症狀，應及時就醫。



大的、尖鋭的異物：

如牙籤、魚骨、塑料等，可能會卡在食道、胃或腸道，導致疼痛、嘔吐、出血等症狀。這種情況下，應立即就醫，醫生可能會採用消化內鏡或手術等方法取出異物。



有毒的異物：

如電池、含鉛玩具等，誤吞後可能會對消化道造成化學性損傷，甚至引發中毒症狀。這時，應立即就醫，並儘可能提供誤吞物品的詳細訊息，以便醫生做出準確診斷和及時治療。



無論何種情況，一旦發現異物誤吞，都應保持冷靜及時就醫，最後提醒大家：

日常要保持良好的飲食習慣，吃帶骨食物時別狼吞虎嚥，降低誤吞風險。



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