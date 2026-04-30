安徽霸王茶姬奶茶喝出水銀？　官方通報：異物為購買人自行投放

近日，安徽宿州張女士稱，其在茶飲品牌霸王茶姬門店購買的飲品中，發現疑似水銀的液態金屬物質，但門店回應「不可能有這種東西」。

4月29日，安徽宿州碭山縣聯合調查組發布情況通報稱，奶茶中異物是購買人投放，目前相關證據已固定並送檢，涉案人員已被公安機關控制。



近日，安徽一女子稱在霸王茶姬奶茶裏喝出水銀。（示意圖/霸王茶姬官網）

《澎湃新聞》報道，張女士的消費記錄顯示，其購買奶茶的門店為霸王茶姬安徽宿州碭山萬達廣場店。事發後，涉事門店回應稱製作流程中不可能出現水銀，「不可能有這種東西，我們也非常重視，正配合警方及市場監督管理局的檢查，一切以調查結果為準。」

據她發佈的圖片顯示，奶茶中夾雜著一些銀色圓形顆粒。（澎湃新聞）

張女士曾稱，拿到奶茶後「喝前兩口的時候沒什麼感覺，但是喝到後面就感覺有顆粒感」，還稱異物「嚼不爛還來回動」，吐出後發現是水銀。

據她發布的圖片顯示，奶茶中夾雜著一些銀色圓形顆粒。她表示「門店開始不承認，讓我報警，我就報警了」，她之後還向市監局投訴。

銀色圓形顆粒。（澎湃新聞）

4月29日，安徽宿州碭山縣聯合調查組發佈情況通報稱，經查，涉事「霸王茶姬」門店的原材料、生產流程未發現異常。奶茶中異物是購買人投放，目前相關證據已固定並送檢，涉案人員已被公安機關控制，案件正在進一步偵辦中。