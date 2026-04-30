「性商教母」周媛復出授課內容曝光　讓學員摸胸臀教如何「妖」

有「性商教母」封號、內地網紅周媛以「眼神給出去」、「身體X字形」暴紅後，因傳播低俗擦邊內容、違背公序良俗被官方封禁，近日再度被揭發持續舉辦線下課程，儘管相關爭議未歇，報名熱度仍高，引發輿論關注其營運模式與監管問題。



「性商教母」復出線下授課 課程三天兩夜

根據《中國新聞周刊》報導，周媛的線下課程近期在湖南長沙一處商業大樓低調舉行，課程為期三天，學費從999元至3180元人民幣不等，主要鎖定三、四十歲女性族群。不過，有學員指出，實際課程中，周媛本人僅現身約一小時，其餘時間多由旗下「導師」授課。

「性商教母」周媛遭封禁前教學現場。（微博截圖）

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報導指出，黑色簾布拉開，一條穿著高跟鞋的腿先探進來，47歲的「性商教母」周媛穿著白色緞子吊帶睡裙入場了。她的頭髮盤起來，模仿電影《青蛇》裡的白蛇，邊扭著腰邊問：「妹妹，這裡為什麼坐著這麼多人？」

接著她和學員們互動，讓大家把手放在她的胸、腰、臀和大腿上撫摸，術語叫做「輕柔地撫觸」。周媛會先給一個錯誤答案，瞪著眼蹲下來，冷不丁地抓起對方的手，大聲問：「這樣有感覺嗎？有沒有？」然後再給出正確答案，眨著眼注視著對方，微張著嘴說，「看看人家，摸摸我。」

「我們都是妖」透過角色扮演與肢體互動

現場描述顯示，課程以高度戲劇化方式進行，講師透過角色扮演與肢體互動，強調「提升魅力」與「經營關係」等概念，並設計分組演練等環節，強化學員參與感。見學員身體僵硬，周媛會斜睨對方一眼：

寶貝，今天我們都是『妖』。

隨後學員被分為三人一組，到舞台上當眾展示剛才學到的「妖」。

回顧事件，周媛於2026年1月因一系列以「眼神訓練」與肢體姿態為主題的短影音在社交平台爆紅，但隨即因被認定涉及低俗與擦邊內容，相關帳號遭全面封禁。當地監管單位亦曾聯合市場監管、公安及文化部門成立專案調查，並要求其停止相關活動。其後周媛嘗試以新帳號復出，但不久再度遭封。

儘管線上發展受阻，相關線下課程卻轉趨隱密且持續運作。有業界人士指出，此類課程常以「情感成長」、「婚姻經營」為包裝，實際內容卻游走灰色地帶，難以明確界定是否違規，也增加監管難度。

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