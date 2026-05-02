獨自外出後失聯　陝西11歲男童漢江溺斃　家屬質疑託管班失職

4月20日，陝西安康市11歲男童趙席奭失聯10日後確認遇難。

趙父稱，託管機構曾讓兒子獨自一人外出到附近商店打印功課，最後現身於當地西津漢江大橋附近。

5月1日，陝西安康市公安局漢濱分局發佈警情通報稱，搜救人員在下游石梯鎮漢江水域發現趙席奭的遺體。經鑑定，已排除刑事案件。



趙席奭。（掌聞視訊）

據CCTV畫面顯示，4月20日晚上8時許，趙席奭獨自外出到一間雜貨店打印功課，隨後行至西津漢江大橋附近。

綜合內媒《紅星新聞》等報道，涉事託管機構工作人員稱，他們平日會統一幫學生打印功課，但因家長未及時發送相關文件，趙席奭才會外出打印。

工作人員還透露，趙席奭失聯前行為反常，將個人文具贈予同學。對此說法，趙父未予以證實，認為託管方未盡看管責任。

託管機構曾讓孩子獨自一人外出到附近商店打印功課。（掌聞視訊）

5月1日，陝西安康市公安局漢濱分局發佈警情通報稱，經核查，趙席奭於4月20日晚獨自行至西津漢江大橋北側漢江河灘後落水。經持續搜索，4月30日下午，搜救人員在下游石梯鎮漢江水域發現趙席奭的遺體，經鑑定已排除刑事案件。目前，相關善後處置工作正在有序推進。

家屬表示，警方正調查趙席奭落水原因。

事件引發網民討論，有網民認為託管班應全程看管，讓男童獨自出門打印屬「失職」，也有人稱應該多關注孩子的身心健康。