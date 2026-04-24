眼鏡舖「鏡片裝反」累男童近視飆破900度　母親怒控店家拒擔責

河南南陽一名母親近日控訴，孩子在眼鏡行配鏡時疑遭誤將左右鏡片裝反，導致視力在短短一年內從600多度惡化至900多度，引發外界對驗光與配鏡專業性的質疑。涉事業者回應「不會推卸責任」，但僅願退款或重新配鏡，拒絕承擔視力損傷責任，雙方說法出現明顯落差。



責任歸屬成爭議 業者、家長各執一詞

據《大參考》報道，該名孩童原本近視已屬高度（右眼約675度合併75度散光、左眼約700度合併75度散光），但家長指控，自配戴該副眼鏡後，度數在一年內快速上升至900多度，遠超一般成長變化，直到在另一家門市重新驗光時，才發現先前的眼鏡左右鏡片被裝反。

河南一女子控店家「眼鏡裝反」害孩子度數暴增。（圖／翻攝大參考）

雙方當面對峙、各執一詞：

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針對事件爭議，業者表示店內設有檢驗流程，強調交付時鏡片並未裝反，可能是消費者配戴時螺絲鬆動導致鏡片脫落，自行裝回時發生失誤，但無法提供完整原始裝配紀錄作為佐證。

家長則反駁，指出該副眼鏡購買後未曾維修或更換，排除後續人為調動的可能性；另因鏡框為水滴型設計，左右鏡片外觀相似，即使裝反也不易察覺，恐成為疏失關鍵。

目前業者僅提出退款或重新配鏡方案，未對視力惡化後果負責，引發外界對配鏡流程與專業把關的討論。

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鏡片裝反恐影響聚焦 專家：恐加速近視惡化

有關鏡片裝反的影響，醫學觀點指出，若左右鏡片錯置，可能導致光學中心偏移，使雙眼無法正常對焦。長時間配戴下，眼睛需持續調節以適應錯誤屈光狀態，易造成視覺疲勞，甚至可能加速近視加深。

此外，若近視度數超過600度，即屬高度近視族群，未來罹患視網膜剝離、黃斑部病變等眼底疾病風險也會顯著增加，對視力影響恐難以逆轉。

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