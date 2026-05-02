江蘇男因一字之差匯錯百萬至非洲　收款人以為詐騙半月後回國歸還

因看錯一個字，江蘇泰州的王先生匯款時竟誤將100萬元（人民幣，下同）轉給遠在非洲津巴布韋打工的劉女士，後者更以為遇到詐騙，多次掛斷警方來電並拉黑（黑名單）微信。

面對跨國溝通難、被當作電詐嫌疑人等重重障礙，警方堅持不懈，經過半個月的溝通，劉女士最終打消疑慮，更特意回國退還巨款，王先生亦主動承擔對方往返非洲的所有費用。



《央視新聞》報道，3月31日，某企業負責人王先生到泰州市公安局姜堰分局淤溪派出所報案，稱其誤將100萬元匯入他人賬戶。

王先生匯款時誤將100萬元轉給遠在非洲津巴布韋打工的劉女士。（新聞坊）

經了解，王先生通過手機銀行操作時，使用了手機號碼轉賬功能，原本想將100萬元轉給朋友，未料誤選另一個賬號，而該賬戶主人劉女士的姓名與其朋友僅一字之差。

了解情況後，民警一邊安撫王先生的情緒，一邊指導他嘗試聯繫劉女士說明情況。然而多次致電劉女士，她都誤以為遭遇電信網絡詐騙，均直接掛斷電話，拒絕溝通。

民警調查後，發現劉女士為雲南人，目前正在非洲津巴布韋打工。然而，劉女士接到警方來電後，仍誤以為遭遇電信網絡詐騙，因此態度強硬、拒絕配合，直接掛斷電話，更將警員的微信拉入黑名單。

王先生用手機號碼轉賬給朋友，卻誤選另一個賬號，誤將100萬元轉給劉女士。（新聞坊）

劉女士以為遇到詐騙，多次掛斷警方來電並拉黑微信。（新聞坊）

警方堅持不懈與劉女士溝通，亮明警察身份耐心解釋轉賬誤操作的前因後果。經過近半個月的線上溝通，劉女士最終打消疑慮，表示願意回國配合退還資金。

經了解，早在2017年，王先生前往雲南旅遊時曾向劉女士購物，並通過手機號轉賬支付，因此其手機銀行中保存了劉女士的賬戶信息。近幾年，劉女士一直在國外打工，名下銀行卡使用較少，平時也收不到消息提醒，加之其此前曾在國外受騙，因此接到王先生來電時格外警惕。

劉女士回國退還巨款。（新聞坊）

4月22日，劉女士回國並去到泰州姜堰，在民警的全程陪同和見證下，王先生與劉女士共同到銀行辦理退款手續。為感謝劉女士專程回國，王先生更主動承擔其往返津巴布韋及期間的全部費用。