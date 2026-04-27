順德廚師掃把洗鑊兼亂吐口水　官方立案調查勒令外賣店停業

廣東順德有外賣店爆發食安醜聞。有消費者揭發，順德某外賣店的廚師向炒鑊吐口水，清潔後廚時更將掃把放入炒鑊涮洗，卑劣行為引起公憤。

4月27日，大良街道市場監督管理所通報，已責令該店立即停業整頓並立案調查，並強調食安是不可觸碰的底線，目前已封存食材送檢， 啟動餐飲業專項排查。



《封面新聞》報道，4月24日，民眾馮先生透過外賣平台查看「明廚亮灶」直播時發現後廚工作人員的相關操作。

據報道，「年輕20年·鄉下菜館（順德店）」一名穿黑色短袖、右臂有紋身的工作人員，用蘸有清潔劑的紅色掃把清洗灶台台面及外側，期間不時洗涮掃把，但因鏡頭角度問題，無法辨認掃把是放入炒鑊抑或灶台旁的水槽。

4月25日晚，馮先生發現「矮蘿卜·江西菜館（順德店）」的後廚與「年輕20年·鄉下菜館（順德店）」高度相似，只是鏡頭角度不同。經查，兩間店使用了相同地址。在「矮蘿卜·江西菜館（順德店）」的明廚亮竈直播視角，可看到同一名工作人員將掃把放入炒鑊涮洗，更有疑似向炒鑊吐口水的動作。

與該店共用一個廚房的商家的直播視角中，可見廚師將掃把放入炒鑊內。（封面新聞）

廚師疑向炒鑊內吐口水。（封面新聞）

4月26日，「年輕20年·鄉下菜館（順德店）」老闆詹先生證實與另一間店共用廚房，但否認「掃把混用」，稱灶台有專屬掃把。

另據《看看新聞》報道，涉事門店店長回應，該廚師辯解吐口水動作是「嘴裏濺了油，才本能吐了一下」。不過，門店承認有關行為違背廚德，將從嚴處罰涉事人員，全面更換廚具，整改後廚環境衛生。若該廚師屢教不改，門店將直接予以辭退。

4月27日，廣東佛山市順德區大良街道市場監督管理所通報，經查，「矮蘿卜·江西菜館（順德店）」為無堂食外賣經營（僅做外賣），存在環境衛生管理不到位、從業人員食品安全意識薄弱等問題。執法人員依據《食品安全法》，當場責令該店立即停業整頓，並立案調查。

目前，已督促該店完成全面消殺。店內相關食材已抽樣送檢，後續將根據檢測結果和調查結論，從快、從嚴、依法作出處理，並及時向社會公布。

大良街道市場監督管理所強調，食品安全是不可觸碰的底線。對任何漠視食品安全的行為，一律從嚴查處，絕不姑息，管理所已立即啟動餐飲專項排查。