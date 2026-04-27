杭州女長期著襪瞓覺　腳甲層層裂開如千層酥！　醫生：只能拔掉

杭州一名26歲女性因長期睡眠期間穿著襪子，導致腳趾甲出現異常病變。她發現趾甲變厚、發黃，並出現層層開裂的現象，最初誤以為是灰甲而自行用藥治療，但症狀遲遲未見改善。經過醫院檢查後，確診為阻生性甲，最終被迫接受拔甲手術治療。



睡眠習慣引發的趾甲病變

該女子起初將腳趾甲的異常變化歸咎於灰甲，在未經醫生診斷的情況下自行購買藥物進行治療。然而數週過去，趾甲的狀況並未好轉，反而繼續惡化，她才決定前往醫院尋求專業醫療協助。經過醫生檢查與診斷，確認她罹患的是阻生性甲，而非最初自行判斷的灰甲。

杭州一名26歲女性因長期睡眠期間穿著襪子，趾甲逐漸變厚、發黃，並出現層層開裂的現象。（截取自微博@杭州綜合頻道）

醫生建議睡覺時最好不要穿襪子：

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醫療診斷與治療方案

醫生在檢查後指出，患者長期在睡眠期間穿著襪子，導致腳趾甲受到長期壓迫與悶熱環境的影響，最終引發阻生性甲的病變。由於患者就診時病情已相當嚴重，趾甲的損傷程度已無法通過保守治療恢復，醫生遺憾地表示患者來診時間過晚，最終只能採取拔甲手術作為治療方案。這意味著患者需要經歷趾甲完全移除的過程，並需等待新的趾甲重新生長。

阻生性甲的成因與預防

阻生性甲是指趾甲嵌入周圍的皮膚組織中，通常由於趾甲邊緣受到壓迫、摩擦或不當修剪而引起。在該案例中，長期穿著襪子睡眠造成的持續性壓迫與悶熱環境，成為了引發病變的主要原因。醫生提醒，保持足部的透氣性與避免長期壓迫，對於預防此類趾甲疾病至關重要。患者應在睡眠時脫掉襪子，讓足部保持乾燥透氣的環境，以及時發現任何異常症狀並尋求專業醫療協助。

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