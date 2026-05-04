稱｢扔垃圾罰款即可｣　事主再發文｢香港雙標｣　反遭網民鬧：丟臉！

內地五一黃金周期間，大批遊客到香港行山郊遊，到西貢沙灘露營，漁農自然護理署亦於5月1日晚上在西貢鹹田灣營地巡邏，對亂倒垃圾、食物殘渣的行為進行罰款。然而針對執法行動，一名內地男遊客在接受港媒採訪時竟認為「我覺得很可笑，我交錢不就行了」，更當場吸煙。



男子傲慢的態度引發香港內地網民強烈不滿，其更在小紅書發文，稱自己並非被罰者，質疑執法人員「雙標」，試圖引發對立矛盾，並寫道：「素質這東西別張口就來分對啥，高低立見。早就聽說雙標嚴重，百聞不如一見。」



Now TV影片顯示，事發於五一假期期間，有內地遊客在鹹田灣因亂倒食物殘渣被漁護署人員罰款。其男性友人接受訪問時說：「我覺得很可笑，我交錢不就行了。他有沒有權利不帶走垃圾？有嗎？有沒有？你可以叫警察把他捉走。只是知道不能吸煙，公共場所不能吸煙，剛才來問了穿馬甲那個（漁護署職員），我問能不能吸煙，他說可以吸。」說畢，該男子便對著鏡頭吸煙。不過，這段訪問影片已被刪去。

事主小紅書澄清：本人不是扔垃圾的

自稱是該名受訪者的網民其後在小紅書發文，用戶名稱為「鹹田灣5.1被採訪人（沒扔垃圾）」，帳號簡介寫道：「本人不是扔垃圾的，沒有被罰款，只是現場站出來說兩句，扔垃圾行為是錯誤的，大家要保護環境」。

他在發文指出，自己在乘車時認識被罰款的重慶大學生，當時洗手間附近沒有禁止丟棄食物殘渣的告示。他又質疑兩名漁護署人員證件不齊全、證據不夠充分，直接開出高額罰款，期間不能用普通話正常溝通。

男事主開小紅書發文後，文章又被刪去。

男事主在小紅書發文稱「香港雙標嚴重」。

質疑執法雙標：「外國白人帶狗隨地大小便不管」

事主更在文中寫道：「沙灘上有帶狗來的外國白人，帶的狗隨地大小便。他們不管，抓住一個啥也不懂的小孩，在沒告知的情況下使勁罰，張口閉口就是香港怎麼怎麼樣」。

他表示初衷是幫剛認識一天的朋友「維權」，站出來理論卻被惡意剪輯、斷章取義。他說：「被罰錢的沒事，都在噴我。罰了錢還上電視，有這功夫多買幾個大垃圾桶送過去吧加油。」

事主在文中直言：「素質這東西別張口就來分對啥，高低立見。早就聽說雙標嚴重，百聞不如一見」。他指對事件感到很失望，在5月2日一早便離開香港，是由朋友口中得知被報道。他最後寫道：「希望當地的貴在有自知之明多學學吧，看完想評論的請用簡體中文謝謝」。

不過，目前，小紅書帳號「鹹田灣5.1被採訪人（沒扔垃圾）」已將其貼文全部刪除，僅留下帳號介紹。

有網民將男子的採訪原片發布在小紅書上，引發關注以及不少網民聲討。有網民稱「希望小紅書能讓他發揚光大」；亦有人指責其言論「錢多就可以隨地丟垃圾，污染郊野環境？」「架已丟。只能說人多起來的時候真的什麼人都有。」，還有內地網民表示「丟臉」，「杭州看到了，丟臉已丟至杭州」。