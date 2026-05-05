樽裝水產自路邊？　河北航空稱採購嚴格：鄉村無門牌號，資質合規

有旅客反映，日前乘坐河北航空一航班時，發現機上派發的瓶裝水包裝上標註的生產地址為江西某村「路邊」，引發旅客對飲水安全的擔憂。

5月4日，廠家與航空公司回應稱，所謂「路邊」實為鄉村地區無門牌號導致的慣用備案地名，廠區佔地萬餘平米，證照齊全且嚴格執行國家食品安全標準；航空食品供應商需經嚴格審核，所有產品均有合格證明。



《上游新聞》報道，河北航空航班上提供的瓶裝飲用水品牌為「樂雲湘」，生產商為西省清鑫山泉水有限公司，生產地址位於江西省萍鄉市新泉鄉某村路邊。有網民查詢包裝信息後指出，該生產廠家在工商系統中的參保人數顯示為0，質疑大型航空公司的飲用水是否來自缺乏監管的「家庭小作坊」。

「樂雲湘」瓶裝水標註的生產地址在江西某村路邊。（上游新聞）

5月4日，江西省清鑫山泉水有限公司張經理回應稱，企業長期為河北航空、南方航空等多間航空公司提供定製飲用水。針對「產自路邊」的問題，他解釋包裝上標注的「路邊」只是廠區地址慣用地名，實際水源取自山腳下的深井水。

瓶裝水包裝上標明生產地址為江西省萍鄉市新泉鄉某村路邊。（上游新聞）

他透露，廠區隔壁約800米處有一間持證礦泉水企業，雙方屬於同源取水，但因自家企業尚未取得礦泉水採礦證，產品品名定為「飲用天然泉水」，嚴格執行天然泉水GB19298國家強制性食品安全標準。

據悉，該標準對包裝飲用水的原料、理化指標及大腸菌群等微生物指標均設定了嚴格限量值，規定地下水經處理後必須達到生活飲用水衛生標準。

地圖顯示，該廠位置的確在路邊。（上游新聞）

對於企業生產資質及參保用工等問題，張經理表示，廠區擁有新舊兩處廠房，總佔地超過1萬平方米，配備全自動生產線，滿負荷狀態下年產能可達600萬箱。

他強調，企業證照齊全，具備水質檢測合格報告與相關生產許可，無菌車間等生產設施均符合行業規範。惟對於工商信息顯示該企業0人參保一事，張經理僅稱生產線為全自動模式，生產線上的工人不多。

生產廠家在工商系統中的參保人數顯示為0。（上游新聞）

河北航空核實，從石家莊出港航班標配供應的是其他品牌飲用水，「樂雲湘」品牌定制水實為長沙方面提供的上機產品。至於產地標注「路邊」引發的質疑，工作人員坦言，當地道路客觀上並無門牌號編制，廠家在工商部門只能按屬地慣稱來備案，而產品外包裝必須與註冊地址保持絕對一致，因此才會在包裝印上「路邊」二字。

河北航空強調，經內部嚴格覆查，該供應商的相關地址已正式備案，企業生產資質、許可範圍均合規有效，出廠飲用水亦具備合格證明。航空食品的準入標準極為嚴苛，採購前期會重點審核廠家的全套資質，且要求每一批次的上機產品都需提供合格證，不會讓任何不合規的水源進入航班服務保障環節。