天津山姆餐吧免費醬料遭顧客大袋打包 網民批吃相難看
撰文：林芷瑩
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山姆會員店（Sam's Club）餐吧的自助醬料區，本意是為了方便顧客搭配熱狗等餐點，卻成為部分人眼中的「免費入貨區」。有消費者反映，天津一山姆會員店的餐吧免費醬料被人打包帶走，多人手持膠袋在自助醬料區瘋狂按壓噴頭，裝走大量黃芥末等醬料。
《極目新聞》報道，有消費者拍片稱，不少顧客自備膠袋在山姆會員店的餐吧打包「小料自取台」的免費醬料，甚至有一家人裝走3大袋，「難怪山姆餐吧的醬用這麼快」。
影片顯示，一名身穿白色短袖的男子在按壓口下方手持透明膠袋，另一位身穿黑色上衣的女子則不停幫其按壓泵出，很快便裝了小半袋黃芥末醬。除了黃芥末醬，「小料自取台」還提供蛋黃醬及酸黃瓜醬。
拍片者稱，5月4日在天津梅江會展中心的山姆餐吧發現上述情況，也是第一次目睹有人用膠袋裝走免費醬料，「我看到有兩撥人，年齡30多歲吧」。
據悉，該山姆會員店餐吧位於出口處，就餐可經小程序直接下單，不需山姆會員卡，管理的疏漏讓自助醬料區變成少數人的「免費超市」。
5月5日，山姆會員商店客服熱線工作人員稱，山姆餐吧的醬料、配料全部免費提供，不會額外收費，但全國每間門店的餐吧具體位置不同，若餐吧位於會員店外，無會員卡的顧客亦可消費。至於有顧客用膠袋接取免費醬料的情況，將會記錄並反饋予相關門店。
網民睇法：
吃相真難看
有時候真的不能怪商家不給消費者提供優質服務
和去商場衛生間拿衛生紙的是同一波人
上海也有 使勁裝好幾大袋子洋蔥碎
山姆小料本來就是免費管夠的，拿袋子狂裝三斤純屬吃相難看，薅羊毛薅到沒邊，真當超市是自家後廚隨便造啊？丟人事兒別扯啥占便宜是聰明。
需要這麼多醬料當飯吃嗎 誰懂這個行為
看不懂，醬料都是些添加劑，又不能當飯吃，這也需要搶？其實就是不要錢，回去扔了不心疼，但搶還是要搶
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