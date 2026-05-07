30年前的贈畫去向不明？　天津美院：40件作品均完整在庫保管

天津的康先生反映，爺爺康建章於1996年向天津美術學院捐贈40件書畫，包括唐伯虎、蘇軾等名家書畫，如今部分書畫去向不明。

5月7日，天津美術學院（下稱天津美院）通報，康建章先生捐贈的40件書畫作品均完整在庫保管，無遺失、調換及違規處置情況。



據此前報道，康先生提供捐贈證書顯示，1996年其爺爺康建章因年事已高，無力保管，將書畫捐贈，天津美院稱決定將所贈列入永久性收藏。

康先生爺爺相片。（新京報）

2024年，康先生曾聯繫天津美院詢問書畫去向，但一直未獲明確答覆。他表示，作為捐贈人的後代，希望院方核實藏品現狀並出具清單。

康先生出示的清單顯示，捐贈書畫中有唐伯虎、黃庭堅、蘇軾等名家書畫，但他暫不確定書畫真實性。

康先生。（影片截圖）

捐贈清單。（新京報）

5月7日，天津美院通報，關於康建章先生向該校捐贈書畫作品事宜的相關討論，學校高度重視捐贈者親屬和社會關切。經核查，康建章先生曾於1996年向學校捐贈書畫作品40件，助力學校教學與文脈傳承，其公益善舉學校始終銘記並深表敬意。

目前，學校已對當年捐贈書畫作品完成全面核查，40件書畫作品均完整在庫保管，台賬齊全，無遺失、調換及違規處置情況。學校充分尊重家屬合理知情訴求，可依規在校內指定場所，核實捐贈作品保管現狀。