Miu Miu春夏系列推出「17萬元圍裙」惹議　稱為探討女性勞動價值

售價15.2萬人民幣（約17萬港元），表面鑲滿鑽石，Miu Miu 2026春夏系列的這條圍裙式連衣裙，又火了！



這也是繼2023秋冬系列中推出4萬多人民幣的滿鑽內褲後，又一「奢華新作」。被網民調侃：

巴黎世家你是遇上對手了！

看一眼實物圖，這……和家裏廚房掛的那條，真的有區別嗎？

Miu Miu 2026春夏系列▼▼▼▼▼

+ 12

熟悉的圍裙剪裁，一樣的掛脖繫帶設計。唯一的不同，可能就是這條鑲滿了亮閃閃的鑽石，內襯還是小羊皮的。

換句話說，它完美復刻了「保姆爆款」，然後告訴你：現在它是Miu Miu。甚至有網民調侃：

這大概是彌補了有錢人沒機會穿圍裙的遺憾吧。

這款圍裙出自Miu Miu最新的2026春夏系列，而這一季的主題是 「At Work」，核心是探討女性勞動的價值。

創意總監Miuccia Prada把圍裙這個元素，從家庭、家務、職場一直延伸到藝術創作場景。試圖為那些常常被忽略的付出賦予一份奢侈的「可見性」。

目前，這條圍裙據說在訂購會裏已經售罄，門店裏連看一眼實物的機會都不給。當崇高的理念具象化為一條15萬的鑽石圍裙時，果然奢侈品牌從不坑窮人！

話說回來，這樣穿出去真的會好看嗎……

【延伸閱讀】最髒衣服？製衣工人「黑手印」當設計 一件Hoodie賣7400港元惹議

+ 27

【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】