成都廣場雕塑被指造型露骨似女性私處　物業：體現豐腴身體曲線

近日，來自四川成都的楊女士反映，在某廣場的公共健身區域，出現了多個造型令人不適的雕塑作品。據楊女士描述，從某些角度觀看，雕塑輪廓近似女性身體隱私部位，側面又形如女子按住裙襬，而裙下部分的設計同樣具有明顯的性暗示意味。現場至少有四座類似風格的雕塑，造型露骨且極具爭議。



楊女士隨後向相關部門反映情況，並在網絡平台發起討論，獲得大量網友聲援，普遍認為此類雕塑不應出現在公共休閒場所，尤其對未成年人可能產生不良影響。面對質疑，廣場物業方回應稱，該系列作品旨在「體現女性豐腴的身體曲線」，且「通過了管委會的藝術申報流程」。當地社區回應則表示對這些雕像沒有管轄權限，無法實際做出處理。

近日，來自四川成都的楊女士反映，在某廣場的公共健身區域，出現了多個造型令人不適的雕塑作品。（羊城晚報提供）

從某些角度觀看，雕塑輪廓近似女性身體隱私部位，側面又形如女子按住裙襬：

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目前，相關管理部門已接收公眾反饋，但尚未就雕塑是否保留、調整或移除給出具體處理方案。市民呼籲公共藝術應兼顧審美價值與社會影響，尤其在面向家庭、兒童的活動空間，需更慎重考量作品表達的適當性與邊界。事件仍在進一步關注中。

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