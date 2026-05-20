河南烈犬咬死2歲女童　犬主賠償25萬判緩

《九派新聞》引述中國裁判文書網報道，2025年12月，河南一名48歲男子毛某義飼養的一隻捷克狼犬將路過的2歲女童咬死。該案審理過程中，毛某義賠償女童親屬25萬元（人民幣，下同），達成和解協議。最終，法院判決毛某義犯過失致人死亡罪，處有期徒刑3年，緩刑4年。



2026年2月3日，捷克狼犬現身土耳其錫瓦斯。居住在錫瓦斯鄉郊地區的穆拉特·貝松（Murat Beysun）六年來一直不辭勞苦，為他傾注了全副心血的犬種提供最悉心的照顧。（示意圖/Getty Images）

日前，在中國裁判文書網上，河南省汝州市法院發佈了一則案由為過失致人死亡的一審刑事判決書。

2025年3月初，一位河南汝州的48歲男子毛某義將一隻捷克狼犬飼養於自家院牆外的開放式窯洞中，且該狗曾多次掙脫鐵鏈跑出窯洞。

捷克狼犬品種圖例。（成都公安）

2025年12月初，毛某義外出期間將狗交給其84歲的母親李婦負責餵食。一名2歲女童張某某經過毛某義家門口，該狼犬又一次脫離鐵鏈控制，將女童咬傷拖回窯洞。李婦回家後發現女童面部已血肉模糊。案發後，汝州市公安局民警對該狗作了無公害處理。

該案在審理過程中，毛某義和女童家屬達成和解，自願賠償家屬25萬元，獲得諒解。最終法院判決毛某義犯過失致人死亡罪，處有期徒刑3年，緩刑4年。