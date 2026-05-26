杭州MUJI有女子拿店內指甲油「試搽落腳」 網民狠批：噁心壞了！
撰文：吳真銘
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近日，有網民在社交平台發文稱「不要再試用商場指甲油了！」。據其發佈的圖片顯示，有人公然在MUJI無印良品店內將指甲油試用品塗在腳上試色。圖上人的行為引發眾人不滿，不少人稱遇到過類似「不衛生」的情況。
該門店回應稱，被用過的商品已更換，會增加化妝品點位人手。
內媒《東方財經》報道，事情發生在5月22日，事發地點為浙江杭州錢塘區一家MUJI無印良品門店。
據發文人稱，她和室友在網上刷到MUJI的一款指甲油顏色好看，當天吃完飯後，就和室友一起去MUJI門店打算看實物。結果一到化妝區，就看到有人拿著一瓶指甲油試用品，直接塗在腳上。圖片顯示，涉事人穿著涼鞋，右腳大腳趾已經塗完，正在塗左腳。
該無印良品門店的工作人員表示，已經關注到這個情況，並已更換試用商品，「那天我們領導已經注意到了，我們已經換掉了，化妝品的點位現在也增加了人手，後續會杜絕這種情況」，她還表示，「和人的行為素質有關係，後續我們在那邊點位也有人專門去看守，這種情況後面就不會再出現。」
事件曝光後，引起不少網民反感與憤怒「離譜」、「還有這種人」。多人表示遇到過類似情況，「看到一個女孩直接把試用唇釉塗嘴上了」「用酒店的水煮內褲」「在火鍋店有個男的在小料台舔了一口海鮮汁又放回去了」。
此前，已有網民曝光，在內地連鎖零售店KKV也有人將指甲油直接塗在腳上。有網民建議，指甲油品牌方可以在指甲油下面放甲片，「想試啥顏色就把手指放在下面直接試色」。
事件引起公眾對商場公用化妝品衛生問題的擔憂。發文人表示，想提醒大家商場裏的指甲油試用裝存在安全隱患，指甲上的問題（比如灰指甲）很容易傳染，且不太好治。「我想能勸一個是一個，保護好自己最重要！」
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