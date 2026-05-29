四川稻城亞丁遊客自駕遭｢攔路收費｣惹議　有人被逼簽免責承諾書

近日，四川省稻城亞丁景區因擺渡車費用問題衝上熱搜。4月27日，文旅部點名批評該景區擺渡車線路不科學、價格不合理等問題。5月24日，自駕游博主「呂大俠V50」質疑景區截斷S462省道收費不合理，經理論後成功駕駛私家車進入景區道路。隨後，景區發布通報稱，涉事工作人員因違規放行，已依規處理。此事引發網民熱議。



5月28日，四川甘孜州稻城亞丁景區問題整改工作專班發布通報，啟動提級整治，聯合發改、文旅等部門，進駐景區開展全面核查。甘孜州發展和改革委員會發布通告，從5月29日起，暫停收取稻城亞丁景區觀光車及電瓶車交通運輸服務費用。



四川省稻城亞丁景區。（極目新聞）

簽免責書才能自駕進？稻城亞丁景區「攔省道收費」遭質疑

內媒《極目新聞》報道，4月27日，文化和旅遊部召開的2026年第一季度例行新聞發布會。會上點名稻城亞丁等5個景區，存在擺渡車線路設計不科學、價格不合理、排隊時間過長、服務態度較差等問題，並表示將督促屬地進行集中整治。

5月24日，自駕游博主「呂大俠V50」發布其於本月15日在稻城亞丁景區門口和工作人員交涉的影片。影片中，他向景區工作人員提出希望自駕進入，認為景區截斷S462省道收費不合理。

自駕游博主「呂大俠V50」向景區工作人員提出希望自駕進入，認為景區截斷S462省道收費不合理。（微博）

工作人員稱，按景區規定，社會車輛不能進入景區，遊客必須下車乘觀光車入內。原票價為人民幣120元/人，整改後為人民幣105元/人。在博主自稱是律師，要求對方出事相關收費文件後，景區工作人員又提出可以免除車票費用、報銷住宿費，但條件是博主必須乘坐觀光車，被其拒絕。最終，博主簽署了一份免責承諾書後，成功駕車進入景區。

最終，博主簽署了一份免責承諾書後，成功駕車進入景區。（微博）

當天下午，稻城亞丁景區發布通報稱，5月15日，當班工作人員違反景區管理規定擅自放行，景區已對相關人員進行嚴肅批評並依規作出相應處理。通報還稱，亞丁是聯合國教科文組織認定的世界生物圈保護區，也是國家級自然保護區，大量社會車輛進入必將突破自然保護區生態環境承載力，景區重申禁止社會車輛違規進入景區。

冬天的稻城亞丁景區。（新華網）

S462省道曾是鄉村土路 由村民挖建

該通報引起網民爭議。5月26日，稻城亞丁自然保護區管理局一位工作人員表示，S462公路的起點在遊客中心，終點是亞丁村。此前這條路是一條鄉鎮道路，不知是什麼原因後來被規劃成了省道。「其實這條路現在就是景區內的一條旅遊通道，前面就斷頭了，根本沒有省道的聯通作用。」

稻城亞丁景區遊客中心。（極目新聞）

該工作人員稱，目前的S462公路最早是一條鄉村土路，是亞丁村和仁村的村民挖建，景區曾出錢進行保養維護，之後當地政府進行了改建，才轉由交通部門養護。

據公開資料，2020年12月，亞丁國家級自然保護區被確定為國家5A級旅遊景區。2022年，四川省交通運輸廳和發改委將該路寫進規劃，S462公路正式劃為省道。

2022年，四川省交通運輸廳和發改委將該路寫進規劃，S462公路正式劃為省道。（微博）

據景區工作人員稱，S642被包進景區內，是自然發展形成的，並不是景區為了收費，特意將遊客中心設在路道入口，「禁止社會車輛進入，是自然保護區的管理規定。」

景區組建聯合工作組核查 暫停收費項目

5月28日，甘孜州稻城亞丁景區問題整改工作專班發布通告，啟動提級整治，組建由州發改、文旅、交通、林草、環保、市場監管等部門組成的聯合工作專班，進駐景區開展全面核查和靶向整治。甘孜州發展和改革委員會也發布通告稱，從5月29日起，暫停收取稻城亞丁景區觀光車及電瓶車交通運輸服務費用。

事件引發熱議，有網民稱其他國道也有類似情況。（微博）

針對景區發布的通報，有網民批靠擺渡車斂財的手法「太難看」，也有人說景區「避重就輕」，未就攔路收費的問題作出回應，還有人稱在其他國道也發現了此類情況，甚至「還有村民攔路收費」。