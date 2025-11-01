深圳行山｜夜爬梧桐山觀日事故頻發　為何越禁越多人：不只為打卡

千人夜爬深圳梧桐山看日出，到底值不值得？

「沒夜爬過梧桐山的人，不算來過深圳。」

「總要在梧桐山看一次雲海日出吧。」

「深圳人的夜生活，從登頂梧桐山開始。」



「鵬城第一峰」的梧桐山，在深圳人眼中，一直有着特殊的地位和意義。白天登山路上絡繹不絕就算了，誰能想到靜謐幽深的夜晚，還有一波接一波的深圳人，趁着月色向着山頂衝刺。

沒有一個深圳人 能逃過夜爬梧桐山

你見過凌晨四點的深圳嗎？

這句網絡流行語，一直是雞湯文章最常見的提問之一，近些年卻成為夜爬梧桐山的深圳人最喜歡的朋友圈文案。

配圖無需太精美，黑黢黢山路上的一點燈光，經典的鵬城第一峰巨石，俯瞰整座城市的繁華夜景，加上梧桐山的定位＆凌晨4點的發布時間，這一刻，深圳人的privilege已經盡數體現了。

到底有多少深圳人夜爬過梧桐山，官方並沒有具體數據統計，但梧桐山夜爬的人數量一年年增多，卻是顯而易見的事實。特別是在國慶、跨年、畢業季這些特別的時間節點或者假期，和朋友組隊夜爬看日出，已經成為深圳人最具儀式感和挑戰感的人生打卡體驗。

26歲的粒粒自詡是個E人，厭倦了周末玩劇本殺、看展覽這類精緻小資的鬆弛玩法，開始把目光轉向了更加野生刺激的夜爬梧桐山。提前在小紅書上找好夜爬搭子（夥伴），準備好零食和礦泉水，晚上12點左右在梧桐山北門與搭子集合後，便正式開啟夜爬之旅。

原本平平無奇的登山之旅，因為夜晚氛圍的獨特加持，新奇感與期待值直接拉滿。

我是第一次夜爬，周圍都是未知的黑暗，感覺自己像叢林探險電影裏的主角，又興奮又害怕。

「而且夜爬梧桐山的人比我想象中多，大家遇到了就會寒暄幾句然後一路同行，最後順順利利就爬到了山頂，沒有很大難度」。

和很多人因為在網上看到了絕美雲海日出視頻，萌發夜爬梧桐山想法的人一樣，周承選擇在元旦這個特殊的日子登頂梧桐山看日出，見證新年的到來，但整個過程卻並沒有那麼美好。

我猜到了和我有同樣想法的人很多，沒想到現場直接「堵山」，好漢坡那一段完全走不動道，好不容易到了山頂，結果霧氣太濃，冷得要命，最後等了好一會還是沒看見太陽，簡單拍了幾張合照，大家就急匆匆下山了。

興致勃勃夜爬梧桐山看雲海日出，結果卻慘被濃霧「洗頭」失望而歸，應該是很多夜爬人都經歷過的事。

天氣、時間，可以說是影響夜爬體驗的重要因素。而對於一些常年坐辦公室、體力不佳的脆皮打工人，一時心血來潮來次夜爬，上下山接近七八個小時的徒步下來，最終只會收穫幾乎廢掉的膝蓋和持續一周的腳痛。

但即使如此，年輕人依舊對夜爬梧桐山趨之若鶩，有來自深圳周邊城市的人自駕或者坐高鐵來梧桐山夜爬，外省遊客來深圳旅遊時，也將梧桐山夜爬項目加入體驗清單中。一些人甚至做起了夜爬梧桐山的相關生意，比如組建起付費夜爬團，專門幫人帶路。

梧桐山南地鐵口的便利店以及山腰上的便利店更是半夜還在營業，出售強光手電/頭燈、衝鋒衣、登山杖等物品，一些小商販還在山頂開展租帳篷、租軍大衣等服務，價格20元-50元不等（人民幣，下同）。

夜爬梧桐山的深圳人 不止是為了打卡

夜爬梧桐山這一新興打卡方式出圈後，自然而然也帶來了新的問題，社交平台上除了分享貼，吐槽夜爬不文明行為的帖子也在增加。

比如在安靜的夜晚外放震耳欲聾的音樂，因為山頂打卡機位發生爭執打架，扛着旗幟大吼大叫，吃飽喝足在草叢中留下一地垃圾……隨着人群湧入，夜晚乃至凌晨的梧桐山也變得人聲鼎沸，吵鬧不止。

比起感受登山的樂趣，一些人將夜爬梧桐山當作一種用作炫耀的聊天題材，而當景色或者體驗不如人意時，便開始怨聲載道表示：以後再也不夜爬梧桐山了。

其實無論大家夜爬梧桐山是為了什麼目的，都屬於個人行為，但在不少人眼中夜爬梧桐山的意義顯然不止是打卡拍照。

32歲的插畫師阿雲已經夜爬梧桐山不下十次，每次一個大項目結束，壓力爆炸的她都會選擇夜爬梧桐山「獎勵」自己。

都說人只有在陌生的地方，才敢真正的做自己。夜爬時的阿雲一改社恐性格，和素不相識的人一邊喊累一邊鼓勵，

感到了久違的輕鬆交流，沒有工作消息打擾，也不需要思考生活，而是大家一起在黑暗中呼吸喘氣，什麼都不想。

夜爬，某種程度上正在成為年輕人的新型緩解焦慮方式，如果說白天爬梧桐山可能還需要考慮穿搭怎麼美美出片，而夜晚伸手不見五指的環境能看清人就不錯了，穿搭焦慮完全沒有發揮場地。

爬山過程中，那些俗世的煩惱和焦慮彷彿隨着汗水蒸發走，小張告訴我，他曾很幸運在梧桐山看過一場壯麗而浪漫的日出，

站在山頂那一刻，整個城市安靜的像一幅畫，紅彤彤的太陽從雲層躍出，美得無法用語言描述，就算一晚上沒睡覺也覺得值了！

白天做牛馬，晚上當馬騮，處於崩潰邊緣的打工人，將夜爬梧桐山作為一種釋放出口，一個能看到日出的夜晚，比一周五天的早出晚歸更值得珍藏。

或許會有人覺得熬夜爬梧桐山簡直就是一種「都市酷刑」，遠不如宅在家舒服。只要你多去夜爬梧桐山的帖子看，就會發現其中大部分都是20歲左右的年輕人，或者喜歡戶外運動的人士。

所以，總結一句話無非是趁年輕，趁有體力時間，趁自然風光正好，去看看不一樣的風景，體驗一段獨特的經歷。

為什麼官方禁止夜爬梧桐山？

隨着夜爬梧桐山之風愈演愈烈，梧桐山官方的管控也變得更加嚴格。

事實上，梧桐山一直是禁止夜爬的，正門前的告示清楚地寫着景區開放時間為6:00-19:00，夜晚在門口徘徊集合，會受到保安勸阻，一些主要的登山路線直接用柵欄封鎖，禁止進入。👇👇👇

這些年梧桐山夜間登山事故頻發，去年10月深圳急救中心接到8起急救電話，不僅有人摔下懸崖掉進河流，還有人被蛇咬傷、誤食野生植物中毒昏迷。

如果說白天的梧桐山景色秀美壯麗，是戶外徒步愛好者的天堂，那麼晚上的梧桐山簡直就是危險的代名詞。曾有專家表示，黑暗環境會削弱人類的空間感知能力，使人對距離和坡度產生誤判。

而梧桐山，是一座被稱作「深圳之肺」的國家級森林公園，植被覆蓋率88.6%，其中梧桐山主峰大梧桐海拔943.7米，夜間濕度常達90%以上，霧氣會讓能見度驟降至五米內。

而很多被保安攔截勸退的夜間登山者，不僅沒有放棄，反而選擇悄悄從崎嶇小路或者未開發區域進入山林中，進一步增加了難度與風險。

一些夜間登山者直到出了事故，才意識到山野地形環境比他們想象中更複雜，

「晚上根本分不清懸崖還是路」

「竹葉青的顏色和樹葉基本一模一樣，手電筒照過也沒用」。



數據顯示，梧桐山目前有包括獼猴、野豬、豹貓等在內的至少11種野生動物棲息，而夜間是不少獵食動物活躍捕食的時期。

都說地球不僅是我們的家，也是它們的家，減少人類夜間活動，還野生動植物以安寧，也不失為一種對大自然的保護。

在戶外人阿哲看來，夜爬梧桐山事故頻發，除了森林環境客觀因素外，主要原因還是蜂擁而至的人太多了，

登山小白不在少數，只是為了拍幾張好看的日出照片，事前完全沒有準備，有時摔骨折了才知道38元登山杖的重要性。

這些年阿哲基本爬遍了深圳的山，在夜爬管理上梧桐山最嚴格，梅沙尖、梅林山、大南山、筆架山等都是全天開放，登山者夜間可直接走主路，加上數十米間隔就有路燈照明，全家老小夜爬也不怎麼擔心。

但他也明白梧桐山夜爬禁令的背後是一個個真實事故案例的深刻教訓，「如果真想看日出，其實也可以選擇白天下午六七點登山。」

對於那些仍執着夜爬梧桐山的人，只有一個建議：不要走野路。

儘管看起來梧桐山管理處採取了很多措施，但實際上收效甚微：禁了，但好像沒有完全禁，夜晚的登山者依舊層出不窮，並沒有把所謂的禁令當一回事。與此同時，一些登山者表示：官方勸阻逼迫夜爬人只能走不知名的樹林小路，增加了風險，還不如全面開放。

眾所周知，深圳是一座山川湖海資源豐富的城市。隨着戶外徒步運動的興起，諸如梧桐山夜爬，穿越東西涌、徒步天文台等具有一定風險的活動備受追捧，不少徒步新手或者未成年人也加入其中。

千姿百態的山海景色給人驚喜和浪漫，站在山頂俯瞰城市天際線也是那麼令人心潮澎湃，但也建議大家量力而行，願每個人都能平安地看到想看到的風景。

