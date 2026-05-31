在廣東省文化館解鎖全年齡段「達人養成」秘籍｜趣Share大灣區

如何讓熱愛成為生活的通行證？廣東省文化館近年致力打造全民終身美育學校，成為涵蓋老中青幼全齡層的精神家園與「第二學堂」。館方不僅透過名師坐鎮的精品課程延展美育邊界，更於2026年全面升級「藝術晚課堂」並聯動「廣東全民終身學習平台」，上線豐富的非遺與文化慕課。真正打破了年齡與地域的門檻。



「在廣東省文化館，年齡從不是門檻，熱愛才是生活的通行證，歡迎您常來、常學。」近日，廣東省文化館負責人楊揚用這句溫暖的話語勾勒出廣東省文化館作為全民終身美育學校的核心理念。在他看來，無論長幼，每個走進大門的人都值得擁有屬於自己的藝術舞台。

廣東省文化館負責人楊揚。（林芷瑩攝）

不少年輕的上班族參加合唱團活動。（林芷瑩攝）

不少年輕的上班族參加合唱團活動。（林芷瑩攝）

對老年人而言，廣東省文化館是用退休時光重燃熱愛的精神家園；對上班族來說，這是下班後釋放壓力、培養興趣的「第二學堂」。

合唱團的張先生把排練當成一種精神歸屬，「我來這裡主要是享受這種大家一起排練的氛圍，在交流唱功的同時還能繼續創作，這裡就是我校外的音樂課堂」。初女士則形容這裡是既能休息也能學習的機會，「我所在的合唱團匯聚了五湖四海來的人，指揮也很負責，來這裡就會忘掉你平時在工作中的煩惱」。

不少年輕的上班族參加合唱團活動。（林芷瑩攝）

初女士稱，合唱團匯聚了五湖四海來的人，「來這裡就會忘掉你平時在工作中的煩惱」。（林芷瑩攝）

就連小朋友也能在廣東省文化館找到施展才華的空間。少兒舞蹈團的學員表示，「在這裡，我學會了側手翻、空翻『前橋』『後橋』等舞蹈動作，還鍛煉了獨立自主的能力，我都會帶到學校給我的小朋友們分享。」

少年舞蹈團的郭同學稱，在舞蹈團除了可學習各種舞蹈動作，還能鍛煉獨立自主的能力。（林芷瑩攝）

除了日常的合唱課、書法班和舞蹈課，廣東省文化館還在不斷延展美育的邊界。依託2025年啟用的文心藝術空間，館方推出了涵蓋音樂、舞蹈、書法、攝影等多個門類的精品課程，名師坐鎮，逾百門好課讓學習更加靈活自由。

廣東省文化館青少年軟筆書法班老師曾莉稱，課堂的意義遠不止於技藝的傳授，「我會教他們學習方法，讓他們培養自己對書法的興趣，寓教於樂才能更好地成長」。在她看來，孩子和成人其實都需要藝術薰陶，「終身學習，人人出彩」應當是每個人都可以觸及的生活方式。

廣東省文化館青少年軟筆書法班老師曾莉。（林芷瑩攝）

小朋友練習書法。（林芷瑩攝）

2026年2月25日，廣東全民終身學習平台上線，成為省委、省政府構建全民終身學習體系的核心載體。該平台聚焦思政育人、技能提升、文化素養、樂齡學習四大板塊，首期上線1700餘節課程，累計視頻總時長超3萬分鐘，點擊相應內容即可開始學習。

在該平台的「文化素養」欄目中，廣東省文化館傾力打造了「非遺學堂」「少兒美育」「大家學藝」三大精品模塊。其中，「非遺學堂」匯聚了30餘門由國家級非遺代表性傳承人、省級工藝美術大師及高校教授打造的非遺慕課，廣繡、剪紙、民歌、古琴、英歌、潮菜、龍舞等豐富項目，讓群眾輕鬆解鎖非遺技藝、感受嶺南文化魅力。「中山講堂」「國醫大講堂」「廣東大劇苑」「文物解說」「名家說名作」等十大精品課程也同步上線，共同構建起全民文化素養提升的「品牌矩陣」。

廣東省文化館。（林芷瑩攝）

此外，2025年7月啟動的「藝術晚課堂」項目也在不斷迭代：從首期聯動全省60多個場館、開設201門課程，到2026年春夏季班聯動103個文化場館、開設240門藝術晚課。全省21個地市實現全覆蓋，提供12209個學位，報滿率高達99%。楊揚表示，「廣東省文化館致力於建設人人出彩的終身美育學校，期待大家的到來。終身學習，廣東省文化館願與您結伴同行」。