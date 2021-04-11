新型毒品「咔哇水」只售年輕人　成癮者：不定時服用就生不如死

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-04-11 19:47

多年前，內地夜場熱銷飲品「咔哇潮飲」因含有受管制精神類藥物「γ-羥基丁酸（GHB）」（即「迷姦水」）被停售，單在貴陽就有逾50人涉嫌販賣該有毒飲料被捕。 然而，與「咔哇潮飲」成份相類似的新型毒品「咔哇水」，近期在內地年輕人圈子內熱銷，更有人因服用「咔哇水」後死亡。到底「咔哇水」是甚麼？又能夠對人體造成多大傷害？

來自廣東雲浮羅定市、今年30歲的李清源（化名），大約從3年前開始迷上一種或淡黃色或透明無色的「咔哇水」。他透露，「咔哇水」除了可直接飲用，亦可混入清水或飲料中，飲用後會有種欲仙欲死的快感，令人容易入睡。

李清源形容「咔哇水」就猶如惡魔般「甩都甩不開」。（南方都市報）

李清源表示，自己曾接觸過俗稱「K仔」的氯胺酮，雖然服食「K仔」同樣會傷身，但只要自己不去酒吧，慢慢就能戒斷。不過，「咔哇水」對他而言就猶如惡魔般「甩都甩不開」，一旦停用人就幾近癲狂、亢奮異常。隨着飲用次數增多，他開始對「咔哇水」上癮，每隔2、3小時就需要喝一次，「不然生不如死」。

他續稱，一名青梅竹馬的好友，因為無錢購買「咔哇水」，於是決定自行在家中戒毒，結果幾天後因嚴重肝腎衰竭去世。目前，李清源正在廣州市白雲自願戒毒中心戒毒，每次都要接受靜脈注射，將氯化鈉，安神、鎮靜的藥物注射入體內。

同樣在廣州市白雲自願戒毒中心戒毒的26歲男子羅毅，屬於中心內症狀相對輕微的人。他表示，每次都會將2、3毫升的「咔哇水」原液加入水中飲用，飲後感覺舒服，並且胃口變好，惟興奮的感覺只能持續1個多小時。他飲用半年後開始出現手震、腳軟，後腦會發脹、發麻，且脾氣愈來愈暴躁，性格多疑。不過，服用「咔哇水」的人接受緝毒檢查時，無論是血液、尿液、毛髮都查不出「吸過毒」。

廣州市白雲自願戒毒中心醫生譚紅海介紹，服用「咔哇水」的患者普遍會出現幻覺、幻視、幻聽、抽搐、手震、癲癇發作症狀，甚至有人會在戒毒時直接失去意識、昏迷。另要患者不繼續服用「咔哇水」，就會立即出現各類症狀，表情麻木的如同殭屍，瘋瘋癲癲，或者亢奮得無法入睡。

「咔哇水」成癮者透露，「咔哇潮飲」幾年前被市公安部門嚴厲打擊後，有人將其製作配方買走，並重新配置全新的「咔哇水」。早期的「咔哇水」非常廉價，幾十元就能買一大樽，但隨着愈來愈多人服用，50元只能買到50毫升，而成癮者的日均消耗量超過500毫升，最高可能超過1000毫升。

咔哇水的主要核心成分為「γ-羥基丁酸內酯（GBL）」。（南方都市報）

據介紹，「咔哇水」原液或透明或色澤淡黃，液體有一定的腐蝕性，滴少許在手上能感覺到明顯刺痛，滴在皮質梳化上則會出現燒灼的痕跡。經鑑定，咔哇水的主要核心成分為「γ-羥基丁酸內酯（GBL）」，其效果遠超於「γ-羥基丁酸（GHB）」。

醫院物質成癮科住院部主任李華林解釋，GBL的脂溶性和密度較高，比GHB能更快達到更高的血漿峰值水平，難以掌握多少劑量有鎮靜效果，多少劑量會導致昏迷。簡單而高，GBL相比幾年前的紅極一時的「咔哇潮飲」致幻、致命的毒力更強，而且其藥物半衰期更短。

醫院副院長、精神心理專家張治華表示，經過1個月的臨床探索，以及已知「咔哇水」的核心成分，廣州市白雲自願戒毒中心已找到一種有針對性的藥物和治療方式，能夠幫助成癮者較為平穩度過戒斷反應最為激烈、高危、致命的時刻。近期，該院在新收治的戒癮患者中採用新方案，效果很好。

（南方都市報）