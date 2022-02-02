北京冬奧｜國家體育館現巨無霸洗衣機　為何僅為冰球選手服務？

北京冬奧會開賽在即，除了場館和基礎設施要全部達到辦賽要求，後勤工作亦同樣重要。其中，國家體育館內獨有的兩部3噸重「巨無霸」洗衣機，以及1噸重的烘乾機特別引人注目。



據介紹，「巨無霸」洗衣機及烘乾機，將為參與冰球賽事及場館訓練的運動員、教練員等約7000人提供衣物洗滌服務。在冬奧會12個競賽場館中，只有舉辦冰球比賽的國家體育館和五棵松體育館才有洗衣服務。

國家體育館設有兩部3噸重的「巨無霸」洗衣機。（央視新聞）

國家體育館場館洗衣工作專項領導小組辦公室負責人馬凌楠介紹，冰球運動是冬奧項目中爭奪最激烈的運動，運動員比賽場都會大汗淋漓、渾身濕透，需要及時更衣，對洗衣服務有極大的需求。

他表示，不同的面料服裝各有不同的洗滌要求，另外還包括場館向運動員提供的毛巾和浴巾。初步估算後，場館約有近180場的訓練和3場正賽，要服務約7000人的運動員和裁判員，若按照一個人6、7件次衣物計算，每天就要洗滌約5萬件衣物。

馬凌楠介紹，冰球運動員賽後都會大汗淋漓、渾身濕透，需要及時更衣，對洗衣服務有極大的需求。（央視新聞）

供應商介紹，「巨無霸」洗衣機滾筒可容納100公斤的洗滌量，相當於10台家用洗衣機的容量，可放100件羽絨服。同時，滾筒具有自動清潔功能，難藏污納垢，保證衣物不會有細菌滋生，並具備調節轉速、自動投料等功能。

供應商稱，洗衣工會佩戴N95口罩及醫用膠手套，在收發衣物時用網袋整理好，以防止交叉感染；洗衣機會提前設置好程序，以確定要添加哪些具有消殺功能的注劑。衣物洗滌乾淨後，會投入高達60°C至80°C的烘乾機，經過80分鐘的高溫烘乾，進一步殺菌消毒。