中消協調查：65%受訪者曾遇不公平對待　最不滿保健品和中介服務

3月15日是國際消費者權益日，中國消費者協會發布2022年「共促消費公平」消費維權年主題調查結果。數據表明，六成五受訪者曾遭遇被不公平對待的情況，而保健品和中介服務，則連續兩年居於最不滿意商品和服務首位。



調查發現，約六成受訪者對消費資源、消費待遇和交易規則等議題的公平感知總體較好，65%的受訪者表示曾遭遇被不公平對待的情況；從生產加工、市場流通、營銷宣傳、交易和售後服務等環節來看，32.5%的受訪者認為「營銷宣傳環節」最容易發生不公平現象，問題相對突出。

近六成受訪者認為，消費市場中的定價機制和價格波動處於合理範圍，不少消費者對醫藥及醫療用品和房產中介服務價格表現敏感。

保健品成為消費者最不滿意的商品類別，連續兩年居於首位。（視覺中國）

調查結果顯示，近七成受訪者對國內消費環境總體表示放心，約六成受訪者對國內互聯網經濟發展規範程度表示認可，但對於線上企業經營者的信任度仍低於線下企業經營者。

隨着互聯網經濟和體驗式消費的加速發展，消費者愈發看重口碑和評價，特別關注企業經營活動中「售後保障」；受訪者消費後參與網絡評價熱情較高，但中差評的信任度相對高於好評；超八成受訪者認為經營者進行自我承諾有必要。

一系列消費問題、熱點話題同樣引發消費者的關注，52.3%的受訪者表示對「直播一姐」薇婭偷逃稅被處罰13.41億的事件最印象深刻。

「直播一姐」薇婭去年因逃稅遭重罰13億元。（新華社）

從消費者反映的最不滿意商品和服務類別來看，保健品和中介服務連續兩年居於首位，同時消費者對於「房屋及裝修建材」和「物業服務」的不滿情緒有所加深。互聯網服務領域中，消費者強烈建議針對投資理財類、在線支付或轉帳類、婚戀情感、網絡遊戲、網絡購物等加強監督。

除此之外，本次調查針對消費者行為特徵和情緒狀態進行測度。結果表明，消費者對目前生活狀況總體表示滿意，消費信心基本平穩，預計增加支出的比例穩步提升。78.6%的受訪者自認為消費相對理性，近三分之二受訪者對消費開支有規劃。

不過，超四成受訪者表示消費存在焦慮情緒，45至64歲消費群體焦慮感相對最低；44.4%的受訪者認為「收入有限」是制約消費的最主要因素。