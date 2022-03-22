配音業門檻低靠聲音月入過萬？　業界：培訓套路多亟待治理

近幾年，配音行業逐漸走入大眾視野，網上更出現大量配音培訓機構，惟不少人都深陷培訓套路，賠上不少培訓費用，各式各樣的直播課更在各大社交平台上鼓吹「把配音當作副業，低門檻、高收入」。

有業內人士呼籲，支持配音行業健康發展，此類亂像應該大力整頓。



《中國青年報》報道，正在成都讀大學的00後小林（化名），自小就被稱讚「嗓音好聽」。他早前在短片平台看到配音培訓班廣告，想著只要能賺點零花錢就可以了，於是根據頁面上的介紹添加工作人員微信，對方熱情地介紹配音行業情況，並提供了免費試聽課程的網絡鏈接。

小林表示，培訓班的工作人員稱有「100元押金抵2000元」的優惠活動，「即使享受了優惠後，培訓費還需要交近3000元，家人看出其中套路，我就決定不學了。對方開始還不停地勸我抓住機會入行，但當我想要回押金時，對方就直接失聯了」。

報道指，一間提供免費直播課程的配音培訓學員微信群中，群內成員多為在校大學生和家庭主婦。有培訓機構的工作人員稱，免費課程僅介紹配音行業現狀，想學習專業技巧就需要報名讀正式課程，「從配音小白到進階、打造個人IP成為播客，每期價格從近4000元到萬餘元不等」。

惟在免費課程後，群內140餘名學員僅有兩名繳費報名。多名學員坦言，最初被兼職賺零花錢的廣告吸引，又見市場上的有聲書、廣播劇等前景廣闊，所以打算試一試。對於是否要真正添置專業設備、後續能否接單、是否需要繼續接受正式培訓，他們多表示「不會輕易投入大量資金」。

此類培訓班的廣告中均提到，課程中配備「業內資深導師」授課，並和在線音頻頭部平台等資源合作，無需專業設備或贈送低價配套設備即可在家完成聲音錄製，不少培訓班更推出「培訓費分期付」的借貸服務，介紹學員向網貸平台借分期貸款學習配音。

去年上半年，國家市場監督管理總局曾對培訓機構的虛假宣傳、虛構原價和虛假優惠折價等違法行為進行專項檢查，多家知名培訓機構被頂格處罰。

配音行業走入大眾視線，不少影視作品都需要配音。（新華社）

北京市京師律師事務所律師金琳提醒，不能盲目相信這類提供工作機會的培訓，貿然簽訂協議繳費，要注意協議內雙方的權利義務是否對等；對於提供貸款途徑的培訓機構更要警惕套路貸的風險；注意固定證據，留存對接信息及對接人，有利於自己的事後維權。

業內人士介紹，2015年前後國產動畫快速發展，配音行業也隨之走進大眾視線，再加上各類社交媒體平台、綜藝節目的推動，大眾也體驗到配音的樂趣。由於大眾對配音的廣泛關注和討論，社會上對聲音的需求愈來愈多元化，業內對人才亦提出更高要求。

他認為，除了去各大藝術院校表演專業學習外，還可以選擇正規的專業配音機構培訓班，「無論是有聲讀物想靠聲音副業賺錢，離不開專業系統的學習和大量訓練，不斷提高業務水平。包括發聲、氣息、聲音控制、角色塑造、劇本分析語言節奏、邏輯重音等，不是單靠雲課堂的理論講解就能讓學員真正掌握」。