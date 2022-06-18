河北宣布設立健康餐廳　目標2025年不少於5000家

河北省近日宣布，要建設營養健康餐廳，更表示在2025年全省要設立不少於5000家的健康餐廳。



6月10日河北省衛健委發布「關於開展營養健康餐廳（食堂）建設工作的通知」，為引導全省居民提高食物營養與合理膳食水準，決定在全省開展營養健康餐廳建設工作。通知指出，河北省要通過營養健康餐廳（食堂）建設工作，努力提高全省人民營養健康水準，不斷增強群眾獲得感、幸福感。

通知提到，2022年河北省內各市至少要建設50家營養健康餐廳，到2025年達到每市建設不少於500家，全省不少於5000家的目標，「通過示範引領，帶動影響全社會形成合理膳食新風尚，推動國民營養計畫和合理膳食行動向縱深發展」。

2021年9月11日，人們在一家餐館購買食物。（Getty Images）

通知要求，各地須根據當地居民營養與健康現狀，結合既有工作基礎和實際情況，選擇一批大型餐廳、機關、醫院、學校食堂以及商業街區、旅遊景區的餐飲服務場所等作為試點先行開展建設活動。通過試點示範，以點帶面，點面結合，逐步擴大餐飲行業和單位食堂營養健康建設工作覆蓋面。

通知並指，各市及相關部門要針對合理膳食和「減鹽、減糖、減油」（三減）制定工作計畫及實施方案，建立原料採購、營養管理與人員配置、防範和抵制食物浪費制度等健全營養健康相關制度。

顧客在自助晚餐期間在一家餐廳挑選食物。（Getty Images）

通知指出，要強化統籌協調。推進合理膳食行動、開展營養健康餐廳（食堂）建設工作。工信部門要推動宣傳低鈉鹽品種，鼓勵低鈉鹽、雪花鹽、富鉀鹽等產品投放；教育部門要確保營養健康學校建設工作，重點對學校食堂和校外供餐單位學生餐的食物種類、烹調方法、專（兼）職營養指導人員的配備等方面工作加強指導和監督檢查等。

通知要求，各市及行業主管部門要指導建設單位明確供餐服務要求，倡導從文明用餐到用餐文明。要培訓服務員對消費者給出合理點餐建議，推薦「三減」菜品，引導消費者實施光盤行動，主動銷售小份或者半份菜品、經濟型套餐等，切實杜絕浪費。鼓勵使用公勺公筷和實施分餐制，促進健康生活行為方式養成，提升人民群眾文明素養和社會文明程度。