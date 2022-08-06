Apple Watch推出首個中文錶盤　為更貼近內地用戶？

蘋果手表為了內地用戶推出首款中文錶盤。綜合陸媒消息，在更新iOS 16和WatchOS 9的beta版本後，Apple Watch推出首款以漢字錶盤手表。用戶在更新系統後，可在Watch App中的字體排印中找到這款全新的錶盤。



據了解，該錶盤採用一、二、三等十二個漢字數字顯示時間，具有復古感。而在刻度盤上也分簡單和複雜兩種樣式，分別是全部顯示，以及三、六、九、十二這四個時間的顯示。

此外，該款錶盤有象牙白等多種顏色作為底色的選擇，在刻度盤上也有簡單和複雜兩種樣式。字體選擇上，則有經典、現代和圓體三種樣式可以選擇。

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據蘋果官方的介紹顯示，該錶盤為慶祝字體排印而設計，錶盤除了漢字外，還有阿拉伯數字、阿拉伯印度文數字、天城文數字和羅馬數字可供選擇。

中國大陸是蘋果在美國之外最大市場。近期，美國CNN刊出篇名為「蘋果為何無法離開中國」一文提到，蘋果目前在大陸智能手機市場的份額為18%，而大陸佔據蘋果全球銷量近四分之一。

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賓夕法尼亞大學管理與技術項目主任阿隆（Gad Allon）表示，大陸是蘋果市場增長的重要部分，正是因為大陸對蘋果如此重要，「蘋果有很多很多理由不去找（中國）麻煩。」

此前，蘋果的iPhone手機剛結束大陸夏季促銷，執行長庫克（Tim Cook）當時宣稱是因為大陸的供需恢復較快。另，在兩岸關係緊張之際，大陸收緊對台政策，也傳出蘋果要求輸陸供應商零組件產地標示要遵守大陸規則，須標「中國台灣」。

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