中國去年以來發生9次6級或以上地震　原來境內有多條斷裂帶？

台灣接連兩日發生黎克特制6.5級和6.8級地震，且餘震不斷。

《中國科學報》近日就引述了中國科學技術大學地球和空間科學學院特任研究員李澤峰編寫的《斷裂帶：地震的『老巢』》，解釋了什麼是斷裂帶，以及其與地震的關係。



什麼是斷裂帶？

地球最外層是岩石圈，但岩石圈並非渾然一體，而是碎成七大板塊，板塊間的邊界是大型斷裂帶。在地幔對流和板塊本身的重力作用等因素的驅動下，各板塊一直處在相對運動之中，板塊邊界上必然免不了摩擦，其結果之一就是地震。

簡單而言，斷裂帶可以看成岩石圈裏能有相對位移的大裂隙。除了板塊邊界上有斷裂帶，板塊內部也有斷裂帶。地球科學家在板塊內部發現了更為細分的塊體，稱之為地塊。在地塊邊界上，也形成了各種類型的斷裂帶。

天然地震發生在斷裂帶上。相比板塊邊界的斷裂帶，板塊內部斷裂帶的規模和相對滑動速率更小，但並不代表板塊內部的地震震級或危害性較小。長時間的應力積累，可以令板塊內部發生7級至8級以上的大地震。

中國的斷裂帶

在中國東部地區，最明顯的是連綿2000多公里的郯廬斷裂帶（北段稱依蘭—伊通斷裂帶），是東部地區最主要的地震威脅來源。國際上公認被成功預測的1975年海城地震，就發生在郯廬斷裂帶上。

在華北地區，有一條與郯廬斷裂帶垂直的斷裂帶，被稱為張家口—渤海斷裂，是1976年唐山大地震的罪魁禍首。

台灣處在菲律賓板塊向歐亞板塊俯衝邊界上，具有非常複雜和活躍的斷層系統，混雜不同深度的逆衝斷層和走滑斷層。1999年的集集大地震（921大地震），就發生在逆衝型的車籠埔斷層上。

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中國西部地區的斷裂帶眾多，大多存在於青藏高原內部和周邊。北部的阿爾金斷裂和海原斷裂（1920年發生過海原8級大地震）到南部的小江斷裂和紅河斷裂，為西藏和青海以及周邊的四川、雲南、甘肅、新疆等地帶來嚴重的地震災害。

值得一提的是，青藏高原和周邊的地震活動更為劇烈，主要原動力是印度洋板塊對歐亞板塊的擠壓，一方面造成青藏高原的隆起，一方面給青藏高原內部和周邊地塊帶來巨大的壓力。當斷層上的摩擦力承受不住壓力時就會發生錯動，造成地震。

2021年以來我國主要地震和發生斷層。（中國科學報）

近期地震的斷裂帶

去年以來，中國發生了9次6級或以上的地震，包括2021年雲南漾濞Mw6.1地震（維西—喬後斷裂附近），青海瑪多Mw7.3地震（崑崙山口—江錯斷裂）、門源Mw6.7地震（冷龍嶺斷裂）；2022年四川蘆山Mw5.8地震（龍門山斷裂）、瀘定Mw6.6地震（鮮水河斷裂）。

上述地震都發生在青藏高原內部和周邊的不同斷裂帶上。僅四川內部，就存在3條呈Y字形的主要斷裂帶，即沿着四川盆地西北緣的龍門山斷裂、從青藏高原內部延伸到東南邊的鮮水河斷裂，以及向南的安寧河斷裂。

2008年的汶川大地震及2013年的蘆山地震，就發生在龍門山斷裂上，而本月5日在四川甘孜藏族自治州瀘定縣發生的黎克特制6.8級地震，則發生在鮮水河斷裂的最南端。至於交兩日在台東、花蓮的兩次6級以上的地震，則可能與台灣的中央山脈斷層系統有關。