成都解封火鍋店凌晨大排長龍　網民：當地人的執念

四川成都的本土疫情趨於緩和，當局宣布自周一（19日）0時起，有序恢復生產生活秩序。有網民爆料指，大量居民凌晨解封後蜂擁火鍋店慶祝，場面一度相當火爆。



鑑於本土疫情走勢，成都市9月1日宣布進入靜默模式，當日下午6時起實施全體居民原則居家及全員核酸檢測。在正式封鎖之前，不少居民到超市或菜市場搶購物資，有報道指，當地人最愛的辣椒被迅速搶光。

隨著疫情得到有效控制，成都市民經歷了17天靜默生活後，迎來全面解封。大量無辣不歡的當地人選擇在解封後到火鍋店進行慶祝，有網民拍片表示，0時5分的火鍋店就已大排長龍，前面有80多張枱在等位。

不過，事後就另有網民評論指，當時其實派籌已經派到400多號，「要吃到火鍋，得等到早上6點。」由此可見，作為川渝地區的代表性美食，麻辣火鍋在當地的受歡迎程度亦極高。

話題「成都解封市民凌晨排隊吃火鍋」登上微博熱搜榜，引發網民評論：

「明天不上班嗎？」。



「成都人民憋壞了」。



「有機會一定去成都吃火鍋」。



「煙火氣回來了，很羨慕這種巴适的夜宵生活」。



「上海人想著怎麼離開。成都排隊吃火鍋。一方水土養一方人」。



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