徐崢新片放人造雪未清乾淨惹怒商戶：我這能賣嗎　劇組道歉兼賠償

不少電影、電視劇拍攝時都講求貼近現實，因此劇組都盡可能實地取景。

近日，內地電影《假爸爸》劇組在遼寧瀋陽西塔商業街拍攝，放出人造雪後卻未有清理乾淨，商戶擺放食物的櫃面上也殘留白色飛絮。

事件一度在網上引起熱議，有網民甚至直言劇組是不負責任，破壞環境。有商戶透露，劇組人員昨日（19日）已上門道歉，向每戶賠償300元 （人民幣，下同）。



11月18日，西塔商業街有商戶反映《假爸爸》劇組在拍攝後留下的人造雪影響經營。網傳影片顯示，街道上、停泊路邊的車輛以及部分商戶的屋頂殘留大量白色粉末，「拍電影給老百姓坑完了，拍完跑了，你看這飄着的東西」。不少商戶擺放食物的櫃面上更殘留白色飛絮，「我這能賣嗎？我賣誰吃出毛病怎麼整？」。

《瀟湘晨報》報道，該劇拍攝方和攝製組同日回應稱，11月17日拍攝到凌晨，結束後劇組人員因為特別累，就沒有及時清理乾淨，稍後將派人收尾並與商戶協商賠償。

西塔商業街多位商戶稱，劇組工作人員昨日已經上門道歉，並向每戶作出賠償，「其實沒有損失很嚴重，只是他們打掃不乾淨，畢竟這條街是做食品的」。

在商業街賣拌菜的金女士介紹，上周五開門營業時，因為人造雪的粉末太多，他們清理乾淨才能做生意，「比平時要晚一點開門，有客人進來的時候問我們這個白花花的是什麼，我們只能解釋是拍攝時留下的」。 她又稱，劇組人員道歉時已解釋「飛絮是紙做的，沒有毒」。

商戶劉女士稱，劇組已就事件賠償並上門道歉，他們也已經打掃乾淨、正常營業，「咱們也不是鬧事的，劇組上這拍戲也不容易，我們那天晚上看，一遍一遍拍老費勁了，就別往下追究了，都相互理解」。

《新京報》報道，劇組向60多家商戶各賠償300元，受損的食材則原價購買。劇組表示，後續會加強對拍攝現場的清理，避免類似情況發生。

據介紹，電影《假爸爸》由徐崢監製，尹正、倪虹潔、賈冰等主演，11月初於瀋陽開機。