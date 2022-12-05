洗衣界Hermès產品所含細菌或致感染　The Laundress召回近600萬瓶

被稱為「洗衣界Hermès」的高檔衣物護理品牌The Laundress，近日因產品所含細菌或致感染而要召回。截至目前，品牌方共召回相關產品593萬瓶。



12月3日，上海市市場監管局公開聯合利華貿易（上海）有限公司（下稱聯合利華）的一項產品召回計劃。

自今年12月3日至明年6月2日，聯合利華召回2021年1月1日之前生產的The Laundress 洗衣液、柔順劑、家庭清潔用品，涉及 4123591瓶。聯合利華表示，此次召回是根據The Laundress 美國最新的調查結果而作出。

上個月，聯合利華已啟動一項涉及The Laundress 相關產品的召回計劃。從今年11月24日至明年5月23日，聯合利華召回2021年1月至今年11月生產的The Laundress 洗衣液、柔順劑、家庭清潔用品，共涉及 1806409瓶相關產品。

對於召回原因，聯合利華解釋稱是因為產品可能含有細菌，包括洋蔥伯克霍爾德菌複合體（Burkholderia cepacia complex）、產氣腸桿菌（Klebsiella aerogenes）和多種不同種類的假單胞菌，有可能因口鼻吸入、飛濺入眼或通過破損皮膚進入體內。

《上觀新聞》報道，假單胞菌屬是一組生長適應能力較強的革蘭陰性桿菌，包括銅綠假單胞菌、熒光假單胞菌、惡臭假單胞菌等，該屬菌株廣泛存在於土壤、水、植物及動物活動環境中，也是日化產品中常見的耐藥菌。

假單胞菌屬指標偏高的日化產品容易腐敗變質，而且因為是一種條件致病菌，可能引起人體皮膚和眼部的感染，因此日化產品製造商會以各種方法控制，例如在配方中加入殺菌劑，控制產品中的假單胞菌屬濃度和使用風險。

聯合利華稱，如果免疫功能低下、患有需外部醫療設備治療和潛在肺部疾病的人群暴露於上述的細菌之中，可能面臨嚴重感染的風險，並可能需要醫療診治，但免疫系統健康的人通常不會受影響。

The Laundress的洗護產品價格普遍高出同類產品的平均價格區間，因此有「洗衣界Hermès」之稱。（微博＠THE_LAUNDRESS聯合利華）

2004年，The Laundress創立於美國紐約；2019年，聯合利華收購該品牌。進入中國市場後，The Laundress 的洗護產品價格普遍高出同類產品的平均價格區間，因而被消費者稱為「洗衣界Hermès」。

據介紹，The Laundress 洗護產品的價格一般要過百元，且真絲衣服、羊毛/羊絨物都有專用款。該品牌部分475毫升的專用洗衣液產品，代購價在160元以上，而1升裝的經典洗衣液、嬰兒洗衣液，以及深色、白色衣物的專用洗衣液，代購價約200元。