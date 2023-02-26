85歲老婦戶籍證明陷「如何證明你媽是你媽」困境　幾經波折終解決

綜合內媒報道，近日，有網友發佈影片稱，自己85歲高齡的奶奶因辦理居住證明，需戶籍所在地派出所出具母女關係證明，陷入「如何證明你媽是你媽」的困境。



該網友稱，奶奶最近搬到廣州與姑姑同住，為方便治病辦理居住證明，需證明奶奶與姑姑的母女關係。但原戶籍所在地吉林長春公安局寬城區分局西三條派出所以「現有戶籍系統無法查到二人戶口交集軌跡，也無紙質線索，無法出具證明」等理由拒絕。隨後，家人向當地多個公安分局、政務服務中心等咨詢，均被以「年代久遠、信息缺失」、「無法補錄信息」等原因拒絕。

據了解，其姑姑1999年之前已將戶口遷出，奶奶目前的戶口本上沒有姑姑的信息。（資料圖片）

該網友稱，奶奶得知此事後，手寫了一份文字說明。據了解，其姑姑1999年之前已將戶口遷出。奶奶目前的戶口本上沒有姑姑的信息。2月9日，該網友父親所在單位出具了證明其父親與其姑姑的兄妹關係證明，想要間接達成證明，但未被採納。

《澎湃新聞》報道，2月25日，該網友稱，長春市公安局正在督辦處理相關事件。2月25日晚，該網友表示，當地派出所已經補錄了他奶奶1999年前的戶籍信息，出具了奶奶和姑姑的母女關係證明，此前其父親與其姑姑的兄妹關係證明也得到承認，事情解決。

《紅星新聞》特約評論員文章寫道，根據《中華人民共和國檔案法》第四十八條規定，「單位或者個人有丟失屬於國家所有的檔案的，由縣級以上檔案主管部門、有關機關對直接負責的主管人員和其他直接責任人員依法給予處分」。是誰弄丟的，誰就應該為此負責，而不是以一句「歷史原因」推託，反而折騰了85歲的老人不斷為自己作證。

網民點睇：

不行就做親子鑒定吧。

這是發生在2023年的事嗎？

我之前也遇到過，因為我和我媽不在一個戶口，我還改過名字。

派出所不是應該保存戶籍紙質原始資料的嗎？這要是沒有了，居民也無法證明了。

如何用哲學的邏輯證明「你媽是你媽」？亞裏士多德會這麼回答：因為我媽不是你媽，也不是你們其他人的媽，也不是除我之外任何一個人的媽，但她是一名母親，所以她只能是我媽。

