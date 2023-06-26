距天空最近的花　女遊客巴朗山採綠絨蒿打卡　網民斥：請管好雙手

綠絨蒿被稱為「距天空最近的花朵」，多見於海拔2800米至4300米的山坡草地，被譽為是川西高原上的「女神」。然而，近日一名女子採摘綠絨蒿並在禁止戶外活動的巴朗山拍照打卡，引起大批網民不滿。



6月24日，抖音＠薄荷榴蓮上載多張在巴朗山熊貓王國之巔拍攝的打卡照片，圖中女子手持採摘的綠絨蒿拍照。

該名女子的行為引起大批網民不滿。有人介紹，目前只有紅花綠絨蒿、久治綠絨蒿和毛瓣綠絨蒿在國家二級保護植物名錄，但圖中女子手持的全緣葉綠絨蒿，也只能在高海拔的地方生長，數量並不多，也經不住這樣的糟蹋，「希望大家引以為鑑，文明出行，保護大自然的一草一木」。

有網民分別向抖音平台方、臥龍自然保護區管理局、林業部門和警方舉報。 6月25日，抖音＠薄荷榴蓮已刪除相關影片，其帳號也被屏蔽。

巴朗山地處卧龍自然保護區至四姑娘山風景區之間，夏季有百畝高山的花海，有全緣葉綠絨蒿、紅花綠絨蒿、長葉綠絨蒿、巴朗山綠絨蒿、夾金山綠絨蒿等五六種綠絨蒿，不少遊客都為了川西高原上的「女神」綠絨蒿而來。

綠絨蒿屬多年生草本植物。在中國植物誌的記錄中，它主產於四川西北部、西藏東北部、青海東南部和甘肅西南部，多見於海拔2800米至4300米的山坡草地。

1999年，紅花綠絨蒿被列入《國家重點保護野生植物名錄》（第一批），保護級別為二級。2021年9月7日，國家林業和草原局農業農村部發布的《國家重點保護野生植物名錄》中，紅花綠絨蒿與久治綠絨蒿、毛瓣綠絨蒿均被收錄其中，保護級別均為二級。

有網民在微博上爆料，圖中女子在巴朗山採摘綠絨蒿後打卡拍照。（微博＠丘寒）

專家：任意採摘極大破壞生態系統，倡文明觀花

《紅星新聞》報道，成都知名植物科普作家孫海介紹，圖中的綠絨蒿為「全緣葉綠絨蒿」，綠絨蒿一生只開一次花，若種子還沒發育成熟，被人為的因素打斷，就不能產生可育的種子，極大破壞了生態系統。

孫海介紹，高山環境的生態系統非常脆弱，尤其是高海拔的植物，其習性是適應高山極端自然環境長期進化的結果。綠絨蒿從一顆種子萌發到發育成熟，要經歷6至7年的孕育生長，在每年高山短暫的生長季節期間吸收光和熱，汲取水分和礦物質，積蓄能量。

多年後，綠絨蒿終於迎來難得的開花機會，傾其所有，毫無保留地肆意綻放，而後授粉結果，撒播種子後徹底死去，完成生命的輪迴。

孫海認為，人們應該對自然起碼懷有一種敬畏心，任意地採摘、隨意地丟棄，只是一瞬間的美好，實際上是破壞了花期，會影響自然系統野生植物正常生長發育過程，現代社會應該提倡文明自然的理念，文明觀花。他又指，採摘綠絨蒿是不文明行為，涉事女子應該接受社會道德的批評，「但網友不能都去揪到一個人，去網暴」。

全緣葉綠絨蒿。（封面新聞）

巴朗山屬未經批准禁止開展戶外活動區域

4月27日，臥龍國家級自然保護區管理局、汶川臥龍特別行政區聯合發布通告稱，在臥龍自然保護區開展戶外活動需提前向保護區管理機構提交申請和活動計劃，經審批同意後，需按照保護區設定的戶外活動線路開展戶外活動，違規進入將被追責。

臥龍自然保護區管理局的工作人員介紹，巴朗山屬於禁止開展戶外活動區域，管理局已接獲網民舉報，下一步將調查處理。保護區工作人員表示，發現違規開展戶外活動的情況，保護區一般是制止、勸阻並批評教育，造成後果的，保護區會作出處罰。目前，保護區已有多宗類似處罰違規穿越事件。

對於有人採摘綠絨蒿並拍照打卡，臥龍自然保護區對照國家重點保護野生植物名錄後，核實圖中植物不屬於二級保護植物，但針對有人亂採亂摘，保護區未來會加強日常巡護管理和宣傳，並正在擬定開展毀林毀草專項行動、禁挖藥材專項行動等。