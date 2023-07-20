張帥界內球被誤判對手故意｢滅證｣　WTA：對種族偏見與歧視零容忍

中國網球女將張帥日前在布達佩斯出戰WTA匈牙利大獎賽，卻在關鍵發球局遭遇爭議判罰，對手杜芙（Amarissa Tóth）更上前擦走地上的球印，與主裁爭論未果後，受到影響的張帥最後退賽收場。

不少球手在網上聲援張帥，對明顯不公的判罰表達不滿，並譴責杜芙沒有體育精神的行為。

7月20日，國際女子網球協會（WTA）發布聲明稱，對於任何情況下任何形式的種族偏見與歧視問題，WTA堅決零容忍。有關早前在布達佩斯站比賽中發生的不幸事件及隨後的相關言論，WTA正在審查並將予以回應。



在本場比賽，世界單打排名第45位的張帥，對戰世界排名第548位、20歲的匈牙利選手杜芙。第一盤中，雙方在前8局各自完成了兩次破發，打成平手，比賽進行到第11局，張帥在關鍵發球局遭遇爭議判罰。

影片顯示，張帥的界內球被裁判定為「出界」，她立即抗議爭論，期間場邊有觀眾大喊「超時」。儘管張帥上前據理力爭，卻沒有改變判罰，她只能調整心情繼續比賽。

然而，在爭議分結束、雙方又各取得一分後，杜芙竟徑直走向此前爭議分的球印，不顧張帥大叫「等一下等一下，把球印留着」的提醒，一腳踩平球印。張帥立即向主裁判投訴稱「如果真出界了她為什麼擦球印」，杜芙則大聲回應「因為你在製造麻煩」。

與主裁爭論未果後，受到影響的張帥首盤5-6落後。因為種種不公，張帥只能獨自在場邊哭泣，最終決定退賽。張帥與裁判及杜芙握手後離場，不戰其勝的杜芙立即振臂高呼，慶祝自己作為非種子選手取得職業生涯首場WTA正賽勝利，現場還響起掌聲。

杜芙一腳踩平球印。

7月19日，張帥在微博、Instagram上發文稱：「所有的努力在訓練中可能都是錯誤的，尤其是當你設定的擊球目標是接近線，甚至是觸碰到了線、依然會被叫OUT……比賽結束後很多球員給我信息好溫暖，我愛你們。那些支持我和愛我的男孩、女孩們！謝謝你們的仗義執言，我們做球員真的很難……被欺負了還只能忍，你不忍說你沒涵養，你發火吧說耍大牌，我就想問問民間高手教教我遇到這種情況怒還是不怒？」

網民睇法：

請向WTA投訴這事 現場觀眾糟糕的言行是無法容忍的



忍無可忍，無須再忍！



支持你！盡了努力去申辯了，仍然維持誤判，就不是球員個人能夠去改變的了。讓這樣糟糕的事情快點過去，發洩完情緒，咱就過掉它，公道自在人心，下一站加油！



裁判和對手真的是人品差到極致



請一定要和WTA投訴，在網球賽場上出現這種人品問題太糟糕了。



昨晚看直播真的感到很委屈很氣憤



支持你，一定要投訴主裁

