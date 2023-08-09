七旬漢為救少女被刺身亡獲見義勇為稱號　家人向獲救者贈萬元獎金

湖南邵東市72歲村民曾志宜，早前為救同村一名17歲少女時不幸遇害，過百名村民向村委聯名遞交「見義勇為榮譽稱號」申請書。近日，曾志宜的「見義勇為」稱號已被批准，其家人將萬元獎金捐贈予受傷少女。



事發於6月22日上午8時許，湖南邵東市佘田橋鎮湖山村，曾志宜從藥店回家時目睹同村村民曾某某正在傷害一名少女，於是上前呵斥制止。

當時，曾志宜未有注意到曾某某手上有刀，並被對方持刀捅刺。曾志宜被刺後轉頭跑向一排民房躲藏，曾某某從後追上並再次捅刺，曾志宜當場身亡。曾某某事後到派出所自首，當地刑偵部門已在偵辦此案。

《瀟湘晨報》報道，7月6日，獲救少女的祖母稱，當日孫女和同學在路上被騎電單車的曾某某撞倒，後者持刀劃傷孫女的臉頰並刺傷右眼，因曾志宜的挺身而出才躲過一劫。

眾多村民為曾志宜英勇救人的舉動感動，包括目擊證人在內的百餘人於6月24日向村委聯名遞交見義勇為榮譽稱號的申請書，村委則按程序向鎮政府遞交。

曾志宜的女兒曾雲翔表示，父親能獲此表彰，她已經非常欣慰，獎金捐贈給傷者是她和姐姐兩人共同的決定，「這是對我父親的認可和肯定，獎金是由政府轉交給了那個女孩，希望她能早日康復」。

獲救少女的母親感謝曾雲翔姐妹的捐贈，並透露女兒已經出院回家休養，傷口已基本癒合，每天都要塗抹去疤藥膏，但右眼可能無法恢復正常視力。