拒買47元水果撈　父與店家爆激烈爭吵　15歲女慘被罵｢爸爸的小三｣

綜合內媒報道，近日，山西太原有15歲女生因拒買47元（人民幣，下同）水果撈，被商家惡意辱罵是「爸爸的小三」等，引發廣泛輿情關注。



據悉，事發於8月7日晚，當事人常同學和朋友在太原某夜市店鋪購買水果撈，商家稱重後指重量為兩斤半，共47元。常同學稱，她認為水果撈的價格太貴，且疑似缺斤短兩，拒絕購買，但遭到店家攔截。隨後她向父親打電話，父親趕到現場後，雙方爆發激烈爭吵。

現場畫面顯示，涉事店鋪三位女工作人員（劉月某、劉旭某、劉變某）與常同學父親進行激烈爭吵，過程中不乏諸多粗俗言語。店鋪工作人員辱罵稱：「沒錢就不要把你家畜生放出來」、「窮貨，帶這個小三錄什麼」、「這是不是你的小三」等，引發廣泛關注。

8月10日晚，太原市公安局迎澤分局發布通報，涉事雙方因價格問題相互辱罵，雙方行為已違反相關規定，公安機關依法對劉月某處以拘留5日的行政處罰，對劉旭某、劉變某分別處以罰款500元和300元的行政處罰；對常父處以罰款500元的行政處罰。

但上述「各打五十大板」式處罰未能平息民憤。網民提出質疑：水果撈是否有缺斤少兩？賣47元是否合理？女孩父親為何亦被罰款？事發後，當地有大批市民前往涉事水果撈攤位圍觀，有市民朝攤位扔雞蛋，還有博主稱，「點贊破200，直接狗屎兌水潑他一車」。

事發後，當地有大批市民前往涉事水果撈攤位圍觀，有市民朝攤位扔雞蛋。（網絡圖片）

8月12日，當地再度發布通報，回應各方關切。通報指，事發時，雙方曾找夜市管理人員調解，但未達成一致。店家三人攔住常同學及常父阻擋他們離開時，常父首先開口罵人。此後，雙方使用粗俗語言對罵，還互相吐口水，雙方行為均已構成違法，警方依法做出處罰。其中涉及言語侮辱未成年人的店鋪工作人員，被處以較重的行政拘留五日處罰。

今日，該涉事水果攤主向常同學及常父致歉：「那天不應該對孩子說難聽的話，希望你們能接受」。常父對道歉表示接受：「我和我姑娘接受你們的道歉，也希望我們的家庭和孩子能回到正常生活，感謝網民對我們的關注」。

對於事件，北京市中聞（西安）律師事務所律師譚敏濤認為，如果商家確有短斤少兩，消費者可以要求商家給與消費額的三倍賠償，消費不足500元的，賠償500元。對於水果撈店家的辱罵行為，律師表示，按照《治安管理處罰法》規定，公然侮辱他人的，處五日以下拘留或者五百元以下罰款；情節較重的，處五日以上十日以下拘留，可以並處五百元以下罰款。

網民點睇：

先不說警察處罰的事，單說好幾個大人，罵一個小姑娘本身就不太合適



這是當爹的脾氣好，遇到脾氣大的估計得出大事



總有一大堆人以為自己比警察懂，其實你們可以直接去當警察的。



前往涉事水果撈攤位圍觀打卡、扔雞蛋已經影響到社會治安問題了，真的不要讓事情變質。



前面都是正常的買賣矛盾，你罵人家小姑娘是爸爸的小三。這種話是正常人能說出來的？網友不樂意的點在這裡，而不是買賣矛盾。



人家切好了你覺得貴，不願意買了，人家這個損失誰負責？商家罵人自然有公眾懲罰他，也有法律制裁他，但這個起因就可以忽略了嗎？



如果明顯缺斤短兩也要買嗎？切糕不知道嗎？切了你就會買嗎？



47元的水果撈，最後變1300的罰款加5天的拘留。

