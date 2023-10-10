25歲母嬰博主分享結紮經歷被嘲「太監」：方便避孕　不在乎惡評

在上海生活、現年25歲的劉先生近日在網上分享自己做結紮手術的經歷，卻有人偷取其影片並配上侮辱性的標題。除了有網民留言「太監」、「公公」，更有人私信謾罵他。

劉先生介紹，自己與妻子已育有一子，兩人已決定不再生育，為太太的身體著想，他選擇做結紮手術。在網上分享自己做結紮手術的經歷，是希望觀眾能夠更好了解，知曉其好處與壞處，「也沒有引導大家去做這個手術，希望大家能夠在做好充分的認知和準備後，再去考慮」。



劉先生坦言，做結紮手術最主要的原因「就是不想要二胎」，自己與妻子育有一子已經很知足，想將全部的愛給予兒子，萬一將來的性生活過程中出現意外導致太太懷孕，他們又不想要，就只能選擇墮胎，「這樣對我太太的傷害極大」。

他介紹，結紮手術對身體沒有任何影響，從理論上來說，男性輸囊輸精管結紮後是可以復通，但目前只停留在理論階段，恢復的難度會隨時間的推移愈來愈大，「結紮手術相當於你把一台機器砸碎，而復通手術則是要把碎片拼接回去，而這台機器不一定還能使用」。

9月初，劉先生發現其分享結紮經歷的影片遭人盜取，配上具有侮辱性和攻擊性的標題，包括「太監」等詞匯，並剪輯最有戲劇性的片段，斷章取義來博眼球。

他曾向平台舉報要求下架有關影片，並打算起訴相關用戶，但平台出於對用戶的保護，並不願意出具對方的個人信息，需要收到法院調查令後才提供用戶信息配合調查。正當他與律師準備發送律師函時，卻發現被盜取的影片全被下架。

對於身邊人的看法，劉先生提到，母親只是好奇他為何去做結紮，女性朋友則表示佩服，男性朋友更非常尊重其意願，「我們也時常會討論這個話題」。

劉先生表示，「博主」是他的身份之一，分享結紮經歷是素材也是工作，另外也希望這段經歷能讓大家更好了解結紮手術，不要談之色變，充分了解其好處和壞處。對於網上的惡評，他則稱影片發布前已經做好準備，「我和太太都不太在乎這些罵聲」。