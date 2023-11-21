韓國｢頂級孝子｣的父母都在張家界？　前8個月韓國人佔海外遊客1/3

此前，國家移民管理局公布內地2023年上半年的出入境人員數據顯示，外國人出入境人次為843.8萬，數據與2019年相差懸殊，足足下跌近83%，「外國人不來中國了」成為熱議話題。

《聯合早報》更總結出「外國人不到中國旅遊」的六大原因，包括一、走低的意願和興趣；二、麻煩的航班和簽證；三、堅硬的網路之牆；四、一騎絕塵的中國手機應用；五、高「貴」的門票價格；六、激烈的國際競爭。

不過，隨著入境旅遊的回暖，湖南張家界迅速地重新被韓國旅行團佔領。根據張家界旅遊局的官方統計數據，今年前8個月，張家界全市共接待入境遊客28.97萬人次，韓國遊客就貢獻了其中的三分之一。

內媒《新周刊》刊文稱，在今年的大小長假，遊覽張家界的遊客，印象最深的除了山，應該就是「張家界山上長滿的韓國人」，而這遍地的韓國人，大多是叔叔阿姨。將父母送來張家界，似乎亦成為韓國「頂級孝子」的標準。



對於熱愛登山的韓國人來說，張家界的山讓韓國人神往已非近幾年才有的事，甚至在他們眼中，張家界在中國城市中的地位與北京、上海不相上下。雖然在早期，張家界並沒有受到太多關注，1998年張家界僅接待了116名韓國遊客，只佔當時全部外國入境遊客比例的2.31%。

隨著入境旅遊的回暖，2023年前8個月，張家界全市共接待入境遊客28.97萬人次，韓國遊客貢獻了其中的三分之一。（視覺中國）

相比有語言優勢的東北延邊和「山水甲天下」的桂林，2000年初，契合韓國人登山喜好的張家界才被發現。2001年，時任韓國旅遊觀光公社社長的趙洪奎在參加了武陵源內寶峰湖風景區舉行的張家界國際森林保護節，回國後便積極向韓國旅遊業從業人員推薦張家界。

第二年起，韓國遊客蜂擁而至。面對大量韓國遊客，張家界官方更加大宣傳，於2006年3月31日，與韓國河東郡締結友好關係；2013年，張家界同時在中、韓投放了萬餘份韓文版《旅遊服務指南》。今年9月，剛恢復入境遊，張家界就開始到首爾舉辦文化旅遊推介會，宣布張家界重新開張面向海外遊客。

而宣傳對象則是韓國的中老年群體。《新周刊》文章稱，除了簡單的旅遊宣傳外，張家界將自己和韓國、東亞的「孝道文化」結合起來，變成「頂級大孝子就得把父母送到張家界來。」根據2009年來張家界旅遊的韓國遊客調查數據，45歲以上的中老年遊客佔了八成，其中，65歲以上的遊客佔比最大，約42%。來張家界旅遊成為韓國中老年人的必備「時尚單品」。

雖然近年來，隨著商業化嚴重，張家界甚至被聯合國教科文組織兩度發「黃牌」，警告要摘去「世界自然遺產」和「世界地質公園」的資格。不過對於韓國遊客來說，張家界仍然讓他們感受到賓至如歸。

交通方面，張家界機場有多條直飛首爾、釜山、仁川、濟州島和清州的航線，滿足韓國各大城市圈的往來需求，且僅需約3小時，甚至比韓國國內部份旅遊路線更方便。同時，張家界的各大景區都有相應的韓語指示牌，遊客中心有韓語手冊，部份酒店、餐廳等亦提供韓語服務，連景區的小販都會一些基本韓語。

而且，自從2005年張家界成為國內第一個因旅遊業而允許外匯流通的城市後，韓國遊客來張家界可直接使用韓幣交易。當地的韓餐地道程度，甚至不亞於與朝鮮相鄰的延邊地區。

得益於這些服務舉措，張家界的韓國「回頭客」很多。2008年一項針對張家界韓國遊客的調查顯示，2次及2次以上遊玩張家界的遊客占近一半。

不過《新周刊》文章認為，客觀上看，韓國遊客的到來，的確為當地帶來了可觀的外匯收入，改善了相關從業人員的生活。但亦如20多年前韓國遊客看厭了「甲天下」的桂林山水一樣，有限的客源深度必然意味著有限的行業周期。