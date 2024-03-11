四川業主砌牆圍起子母車位擬建倉庫　物業：未提前報備屬違建

四川南充市有業主砌牆圍起地下停車場的子母車位，擬改建成倉庫。

小區物業人員指，前述行為屬於違建並未報備，物業人員現場巡邏後，已阻止該業主施工。



事發於南充市儀隴縣星城天樾小區。網傳圖片顯示，在地下停車場一處拐角兩個相連的車位，有工人正在施工，砌牆一磚到頂，另一面牆上留有進出的一扇門。此處車庫頂部還掛有「停放有序 出入快捷」的提示牌。

知情者介紹，小區是2023年10月份交樓，2024年正月十五過後才選車位，「這個業主好像是4棟的，根據車位編碼，沒選到滿意的，聽說這個業主一氣之下就買了兩個子母車位」。據悉，涉事業主是購買全產權車位，花了9萬元（人民幣，下同）購入子母車位。

小區物業人員表示，該名業主是擅自施工，屬於違建，「他今天上午弄得比較快，屬於私自施工，我們中午的時候看他都已經弄好了，我們知道後就馬上阻止了他，他就沒弄了現在」。

物業人員介紹，該業主動工前未向物業報備，也不知他是否有向其他業主打招呼，「如果有報備的話，我們也不可能同意，他就是悄咪咪的，我們都不知道，他就開始在弄了」。對於是否有向當地住建部門報備，物業人員回應稱，「這個應該是自己的自由吧，還沒有向住建部門反映」。

他又稱，涉事業主圍建的是自家車位，「那裏是一個拐角的地方，那個地方靠牆，他是在他子母車位後面施工，在車位後半部靠拐角那一截，用磚牆隔起來，剛好就在那個裏面，他應該是當倉庫吧」，但應該不會影響其他車輛的出入或停泊。

物業人員稱，目前處於停工狀態，但還沒拆除，「他已經搭建成那個樣子了嘛，我們讓他現場拆除，他也不可能現在就拆」。