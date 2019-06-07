天文台錄得33.2度　破今年高溫紀錄　歷來第三熱端午節

近日天氣持續炎熱，今日（7日）下午約2時期間，香港天文台錄得最高氣溫33.2度，再度打破今年最高氣溫記錄。今日是端午節，是天文台自1884年有紀錄以來，僅次於1980年及2015年，暫時第三高溫端午節。

天文台總部今日下午錄得33.2度，為有紀錄以來第三高溫端午節。（余俊亮攝）

根據天文台下午2時10分記錄，香港天文台錄得最高氣溫33.2度，打破昨日（6日）下午錄得的33度，創今年最高溫紀錄。截至下午3時，西貢最高氣溫達34.9度，為全港之冠，元朗公園亦錄得34.8度。

香港天文台（紅圈示）錄得最高氣溫33.2度，再度打破今年最高氣溫記錄。（天文台網站截圖）

坪洲酷熱指數達46.8度

地下天文台亦有計算出酷熱指數，意指人體真正感受到的溫度。在下午2時半，各區酷熱指數均在攝氏度以上，當中七個地方超過40度，其中坪洲最高，身處島上，感到猶如46.8度，其次是長洲，也有44.7度。

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歷來僅四年端午節錄得33度或以上

翻查資料，今年的最高溫度記錄，近日不斷被打破。天文台於周三（5日）時錄得32.6度，打破5月18日錄得的32.3度；而昨日錄得的33度高溫，今日又再被超越。

根據天文台自1884年以來的紀錄，截至下午3時，今日是歷來第三高溫端午節。第一位為2015年錄得的34.1度，第二位是1980年錄得的33.7度；連同1961年端午節錄得33.1度，歷來共有四年的端午節錄得33度或以上，本世紀就佔了兩席。