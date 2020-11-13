環高外圍雲帶覆蓋　港明多雲有雨　中央氣象台︰颱風活躍期將結束

本港近日天氣轉涼，但南海仍「風接風」。天文台指，東北季候風會在未來數天持續影響華南，周末沿岸地區風勢較大。颱風「環高」逐漸逼近本港800公里範圍，會在未來一兩日橫過南海中部，大致移向越南中部至海南島一帶。由於其外圍雲帶會覆蓋廣東沿岸，本港明日（14日）會有幾陣雨。 內地中央氣象台則預測，「環高」今日（13日）將掠過中沙及西沙群島部分島嶼，為南海海域帶來較強風雨；並料「環高」強度明日開始逐漸減弱，之後本年度颱風活躍期宣告結束。

天文台指，東北季候風正影響華南。同時，颱風環高的外圍雲帶正逐漸靠近廣東沿岸。在今日上午10時，環高集結在西沙之東南偏東約360公里，預料向西移動，時速約20公里，橫過南海中部。天文台又料環高今日最接近本港，進入800公里範圍，其後則逐漸遠離。

內地中央氣象台則指，昨日（12日）環高登陸菲律賓後再次入海，強度明顯減弱。料環高今日下午到夜間先後掠過中沙及西沙群島部分島嶼，為南海海域帶來較強風雨；明日開始強度逐漸減弱，之後本年度颱風活躍期宣告結束。

▼ECMWF預測▼

▼GFS預測▼

在本港，受環高外圍雲帶覆蓋的影響下，天文台指今日大致多雲，初時短暫時間有陽光及乾燥，稍後有一兩陣雨。吹和緩東北風，離岸風勢清勁。展望周末期間有幾陣雨，風勢較大。料明日多雲，有幾陣雨；離岸及高地間中6級，即達3號風球風力。而市區氣溫則介乎攝氏22至25度，相對濕度為65%至95%。

天文台指，隨著高空反氣旋稍為增強，下周初華南沿岸地區天色明朗。預料東北季候風會在下周中後期緩和，該區天氣溫暖，較為潮濕。11月22日（周日）為廿四節氣中的「小雪」，代表氣候開始漸冷，除地面的露珠結成霜外，天空的雨水亦變成雪花。天文台則料本港11月22日大致多雲，日間部分時間天色明朗；氣溫則介乎22至26度，未見寒冷。