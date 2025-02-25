回南天｜天文台料潮濕海洋氣流攻入本港　下周日及一相對濕度100%

高空擾動會在明日（26日，星期三）為廣東沿岸帶來幾陣雨，啟動雨霧天氣。天文台預測潮濕的海洋氣流在未來兩三日逐漸「攻入」本港，周末期間有機會出現回南天氣，周六起吹東至東南風，早晚有霧，日間溫暖，下周日及一（3月2日及3日）轉吹南風，相對濕度升至100%。



天文台預料一股東北季候風會在下周中期影響華南，該區天氣顯著轉涼及有雨，預測下周中市區（尖沙咀天文台總部）氣溫回落至16度，加上吹和緩至清勁東至東北風和有幾陣雨，正是「倒春寒」之時。



▼2月12日 多區出現大霧天氣景色▼



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▼天文台九天天氣預報▼



天文台今日下午更新九天天氣預報，料本月尾至3月初潮濕有雨或霧。(天文台圖片)

潮濕海洋氣流逐漸取代東北季候風

文台指高空擾動會在明日為廣東沿岸帶來幾陣雨，明日吹東至東北風3至4級，大致多雲，有幾陣雨，早上清涼。

天文台表示，隨著高空擾動遠離及東北季候風在未來兩三日逐漸被潮濕的海洋氣流取代，本周後期至下周初廣東沿岸氣溫逐步回升，而周末期間有機會出現回南天氣，早晚有霧，日間溫暖。

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天文台預測本周四（27日）起，氣溫將逐回升，市區日間重上2字頭；本周五（28日）冬季最後一日，改吹東風3級，大致多雲，早晚沿岸有薄霧，日間短暫時間有陽光，料最高氣溫22度。

本周六（3月1日）踏入3月，連續六日潮濕有雨及有霧。天文台預測周六吹東至東南風3級，大致多雲，早晚有一兩陣微雨及沿岸有薄霧，日間部分時間天色明朗。

天文台預測未來九日非常潮濕。(天文台圖片)

下周日及一回南天 轉吹南至東南風

天文台料下周日（3月2日）吹南至東南風2至3級，大致多雲，早晚有霧及有一兩陣微雨；日間部分時間有陽光及溫暖，氣溫介乎20至25度。到下周一（3月3日）吹南風2至3級，大致多雲，早晚沿岸有霧；日間短暫時間有陽光及溫暖，稍後有一兩陣驟雨。天文台預報下周日及一相對濕度介乎75％至100%。

▼2月13日 本港天色轉好▼



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天文台預料一股東北季候風會在下周中期影響華南，料由下周二（3月4日）改吹北至東北風4級，下周三及四（3月5及6日）離岸風力間中6級；大致多雲，有幾陣雨，早上清涼，市區氣溫回落至介乎16至19度。