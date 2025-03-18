天氣｜今早約15度有一兩陣雨 日間非常乾燥 周中起早晚溫差較大
撰文：蕭通
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東北季候風正影響廣東沿岸。天交台預測，本港今日（3月18日）大致多雲，初時有一兩陣雨。早晚清涼，最低氣溫約15度，日間部份時間有陽光及非常乾燥，相對濕度最低35%，最高氣溫約21度。吹和緩東北風，風勢間中清勁。
天文台展望，星期三（19日）早上仍然清涼，天色逐漸好轉。本周中後期至下周初大致天晴，日間溫暖乾燥，日夜溫差較大。
▼2月8日 冬季季候風下天氣寒冷▼
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本周中後期氣溫回升 日間溫暖乾燥
天文台指出，乾燥的東北季候風會在今明兩日影響華南，該區早晚清涼。而覆蓋該區的雲帶會逐漸轉薄，該區天色好轉。隨著季候風緩和，本周中後期至下周初廣東地區氣溫回升，日間溫暖乾燥，日夜溫差較大。下周中期廣東沿岸風勢微弱，能見度較低。
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▼天文台九天天氣預報▼
明日仍早晚清涼最低15度
根據天文台的九天天氣預報，明日（19日）初時多雲，早晚清涼。日間漸轉大致天晴及非常乾燥，相對濕度最低40%，氣溫介乎15至22度。周四（20日）起氣溫逐日回升，至下周日（23日）均大致天晴乾燥，最低氣溫從周四的16度，逐日升至周日的19度；最高氣溫從周四的23度、逐日升至周日的26度。
下周一 （24日）大致天晴，日間相當溫暖，升乎20至27度。下周二（25日）及下周三（26日）局部地區能見度較低，下周二日間炎熱，在21至28度之間；下周三日間相當溫暖，最低氣溫21度、最高27度。
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