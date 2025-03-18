天文台｜明早仍清涼一連七日天晴乾燥　下周相當温暖最高温達28度

東北季候風正影響廣東沿岸。同時，一道雲帶覆蓋華南。天文台預測今日(18日)下午部分時間有陽光。吹和緩東北風，風勢間中清勁。展望: 明早(19日)仍然清涼，天色逐漸好轉。本周中後期至下周初大致天晴，日間溫暖乾燥，日夜溫差較大。



▼3月15日 天文台今年首次發出黃雨警告▼



+ 1

下周初至中期風勢微弱 能見度較低 日間相當溫暖

天文台指出，乾燥的東北季候風會在未來兩三日繼續影響華南，該區天色普遍晴朗，早上清涼，日夜溫差頗大。隨著季候風在週末期間緩和，廣東地區氣溫回升。下周初至中期廣東沿岸風勢微弱，能見度較低，日間相當溫暖。

▼3月3日 海霧穿過昂船洲大橋▼



▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至3月18日早上11時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

明日仍早晚清涼最低15度

根據天文台的九天天氣預報，明日（19日）早上清涼。天晴及日間非常乾燥，相對濕度最低35%，氣溫介乎15至22度。周四（20日）起氣溫逐日回升，至下周二（25日）均大致天晴乾燥，最低氣溫從周四的16度，逐日上升至下周中期的22度；最高氣溫則由23度、升至下周的27，28度。

下周一(24日）大致天晴，日間相當溫暖，稍後局部地區能見度較低，升乎20至27度。下周二（25日）及下周三（26日）局部地區能見度較低，下周二日間炎熱，在21至28度之間；下周三日間相當溫暖，最低氣溫21度、最高27度。下周四(27日)介乎22至26度，有兩陣驟雨，日間相當温暖。

▼2月8日 冬季季候風下天氣寒冷▼

